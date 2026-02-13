生成AIによるマーケットレポート作成サービス「Robot Report AI」を正式ローンチ

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（本社：東京都港区、代表取締役社長：伴 将行、以下「当社」）は、株式会社みずほフィナンシャルグループのみずほ信託銀行株式会社と共同で実施したPoC（概念実証）を通じ、生成AIを活用したマーケットレポート作成サービス「Robot Report AI」について、実務への適用に十分な効果を確認したことにより、この度正式に提供開始いたしますのでお知らせします。

本サービスは、投資信託の月次レポートや運用報告書をはじめ、基準価額変動要因、市場解説、個別銘柄コメントなど、運用会社・銀行・証券会社といった金融機関で日常的に発生する膨大なレポート作成業務を、統一された基盤上で自動生成可能にする汎用レポーティングAI基盤です。

■ 背景：マーケットレポート作成に携わる担当者が抱える課題

運用会社・銀行・証券会社では、法定開示から販売用資料まで多様なレポート業務が存在しています。現場では「分析よりもレポート作成に時間を奪われている」という声が後を絶たず、レポート担当者の長年の共通課題となっていました。Robot Report AIは、これらの課題をテクノロジーの力で解消し、担当者が本来の分析業務に注力できる環境を創出します。

■ Robot Report AIの特徴：生成AI ×当社保有一時データの利活用

本サービスが高い実務適合性を発揮する背景には、以下の2つの強みがあります。

【「圧倒的な信頼性」を支える当社保有の一次データの活用】

Robot Report AIの最大の強みは、当社が保有する豊富な一次データを生成AI基盤で直接活用できる点にあります。当社が運営する国内最大級の株式情報メディア「Kabutan（株探）」による日米の株式ニュースをはじめ、経済指標速報、要人発言、企業業績データ、テーマ・キーワードデータといった信頼性の高い情報を、クローズド環境下でRAG（検索連携）技術を用いてAIへ連携します 。

【「その会社らしさ」を忠実に再現する高度な生成技術】

テンプレートや商品特性に応じたプロンプトエンジニアリングと過去レポートの学習により、各社固有の文体や表現を忠実に再現します。外部Web情報に依存せず正確な保有データを基盤とするため、AI特有の不自然さやハルシネーション（事実に基づかない情報の生成）を大幅に抑制し、違和感のない「その会社らしい自然なレポート」の自動生成を実現しました 。

■ みずほフィナンシャルグループでのPoC結果をもとに、グループ内での利用開始

2024年から2025年にかけて、みずほ信託銀行と共同で実施したPoCにおいて、正確な市場分析レポートの生成と作成時間の大幅な削減を実現し、実務への適用に十分な効果を確認しました。加えて、テンプレート統一による内部統制の強化や、担当者間の表現ゆらぎの抑制による品質均一化を実現し、レビュー工程にかかる負荷の大幅な軽減に成功しています。これらの成果を受け、同グループ内での利用を開始しています。

■ 今後の展望

大手運用会社での実証・運用開始を皮切りに、以下の通りRobot Report AIは今後、対応するレポートの種類や機能を順次拡張するとともに、運用会社のみならず、証券会社や銀行を含む幅広い金融機関におけるレポート作成業務のプラットフォーム化を目指します。

【導入領域・機能の展開】

- レポート種別の拡充： 投資信託・ETFレポートに加え、個別銘柄レポート（日米）、市場コメント・相場解説、業績サマリーへと対応範囲を拡大- 実務機能の強化： グローバル対応としての多言語化（英・中ほか）や、販売会社向けの提案トークスクリプト生成、さらには各社の社内データ基盤との連携強化

【対象企業の拡大】

- 運用会社： 運用報告書、月次レポート、各種レポート作成- 証券会社・銀行・信託銀行： 販売レポート、市況コメント、販売用資料の作成

■株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドについて（https://minkabu.co.jp/）

「情報の価値を具現化する仕組みを提供する」企業理念のもと、メディア事業・ソリューション事業の両輪で、幅広い情報サービスを推進しています。ソリューション事業では、「Kabutan（株探）」を通じて投資家とのコミュニケーションを図るとともに、国内外の金融機関向けに多様なソリューションサービスを提供、メディア事業においては子会社である株式会社ライブドアを通じ、クリエイター・ユーザー・クライアントを新たな価値創造で繋ぐエコシステムの構築に取り組んでいます。

社名：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

所在地：東京都港区東新橋一丁目９番１号

設立：2006年7月7日

代表取締役社長：伴 将行

事業内容：メディア事業、ソリューション事業

グループ会社：株式会社ライブドア

