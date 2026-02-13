JRE BANK口座紹介プログラム スペシャルプレゼントキャンペーンを実施します~SuicaのペンギンオリジナルグッズとJRE BANK優待割引券（4割引）プレゼント~

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本は、(株)ビューカードとともに、「JRE BANK口座紹介プログラム スペシャルプレゼントキャンペーン」を2026年2月13日より実施します。

○各種条件達成で、口座紹介するかたも、紹介されたかたも、JRE POINTが1,100ポイントもらえる口座紹介プログラムに加え、さらに今なら抽選で「Suicaのペンギンオリジナルグッズ」と条件を達成されたかた全員に「JRE BANK優待割引券（4割引）」をプレゼントします。

1．概要

（１）口座紹介プログラム

実施期間：2026年2月1日~2026年4月30日

紹介するかた：1,100ポイント（期間中最大10名まで紹介できます）

紹介されたかた：1,100ポイント

（２）スペシャルプレゼントキャンペーン

実施期間：2026年2月13日~2026年5月31日

１.Suicaのペンギンオリジナルグッズプレゼント【抽選で1,000名様】

２.JRE BANK優待割引券（4割引）プレゼント【条件達成者全員】

２．キャンペーンの参加ステップ等について

※JRE BANK口座紹介プログラム スペシャルプレゼントキャンペーンの詳細につきましては、キャンペーンページをご覧ください。

（https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/referral/）

【参考】

（１）JRE BANK優待割引券（4割引）とは

割引券1枚でJR東日本営業路線内の片道運賃および片道料金を4割引でご提供します。JRE BANKの概要やご利用特典につきましては、JRE BANKウェブサイトをご覧ください。

（https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/）

（２）JRE BANK口座開設キャンペーン

JRE POINTが最大5,900ポイントもらえるJRE BANK口座開設キャンペーンも各種条件達成で対象となります。詳細につきましては、キャンペーンページをご覧ください。

(https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/account-opening/250501/)

３．紹介コードについて

紹介コードとは、ご家族やお友達などがJRE BANK口座を開設する際に、申込フォーム内の紹介コード入力欄に入力していただく、口座ごとに割り振られたお客さま専用のコードです。メールや、普段よく利用するメッセージ送信アプリから紹介コードを送信できます。

【アプリイメージ】

※SuicaのペンギンはJR東日本のSuicaのキャラクターです。

※Suica・モバイルSuicaは、JR東日本の登録商標です。

JRE BANKは、株式会社ビューカードが楽天銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業者として各種契約締結の媒介を行う際のサービス名称です。

銀行代理業の概要

所属銀行：楽天銀行株式会社 銀行代理業者：株式会社ビューカード

許可番号：関東財務局長（銀代） 第475号

取扱業務：（1）預金の受入れ、（2）資金（消費者向け住宅購入資金）の貸付け、（3）為替取引を内容とする契約の締結の媒介

※株式会社ビューカードがお客さまから金銭その他財産の交付を受けることはございません。