「不動産クラウドファンディング LSEED＃24」募集総額 １億235万円　一般募集開始わずか１分で100%達成！

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」として不動産の流通、再生、運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、不動産投資クラウドファンディング 『LSEED (エルシード)＃24』において、一般募集開始からわずか１分で募集総額１億235万円に達したことをお知らせいたします。

日頃より、弊社のサービスにご関心をお寄せいただき、多数のご応募をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

今回のファンドでは、事前に設けました優先募集期間〈2026年２月１日（日）18：00～2026年２月８日（日）17：59〉において、5,322万円のご応募をいただきました。その後に続く一般募集期間〈2026年２月８日（日）18：00～2026年２月12日（木）13：59〉では、開始からわずか１分で応募総額の100%に達し、満額での募集達成となりました。沢山のご応募、誠にありがとうございました。

【『LSEED（エルシード）クラファン』とは】

投資家のみなさまからお預かりした資金で不動産を運用し、得られた家賃収入・売却益などの運用益を分配金としてお支払いする仕組みです。

運用する不動産は、26年以上不動産を取り扱ってきた当社が厳選した、資産価値が下落しにくい物件をファンドに組み入れています。

サービス開始以来、分配金の減額や遅延は一度もありません。安定した実績で、安心してご利用いただけます。

次回のファンドである「LSEED＃25」につきましては、まもなく詳細を公開する予定です。最新の情報は、公式サイトやアプリから詳細を改めてご案内させていただきますので、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。

今後も投資家のみなさまにとって魅力あるファンドを企画してまいりますので、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

【LSEED公式サイト】 URL：https://lseed.landnet.co.jp/

【LSEEDアプリ】

▼アプリをダウンロードしてもっと便利に快適に！▼

【iOS】ダウンロード用リンク(https://apps.apple.com/jp/app/lseed%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/id6446006716)

【android】ダウンロード用リンク(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lnetclub.fund&pli=1)

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp