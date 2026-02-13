3月6日（金）公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのスペシャルコラボレーション。

リゾートトラスト株式会社

発売日／公式オンラインショップ限定 2026年2月13日（金）、 第1弾 2026年2月27日（金）、第2弾 2026年3月6日（金）

展開店舗／伊勢丹新宿店、銀座三越店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、大丸神戸店、博多阪急店

詳細を見る :https://x.gd/m6dFm

株式会社コンプレックス・ビズ・インターナショナル(本社:愛知県名古屋市 代表取締役:荻野 重利)が展開するヘアアクセサリーブランド「Complex Biz」と映画『ウィキッド 永遠の約束』とのスペシャルコラボレーション。魔法の世界に生きる、対照的な二人のキャラクターを上質な素材とスワロフスキー(R)・クリスタルで表現しています。

ITEM LINEUP

【公式オンラインショップ限定】 2026年2月13日（金）発売

【第１弾】 2026年2月27日（金）発売

【第2弾】 2026年3月6日（金）発売

【公式オンラインショップ限定】 〈グリンダ〉シュシュ 8,800円（税込） カラー：ピンク【公式オンラインショップ限定】 〈エルファバ〉シュシュ 8,800円（税込） カラー：ブラック〈グリンダ〉フラワーシュシュ 30,800円（税込） カラー:ピンク〈エルファバ〉リボンバレッタ 27,500円（税込） カラー:ブラック〈グリンダ〉ヘアバンド 17,600円（税込） カラー:ピンク〈エルファバ〉ヘアバンド 17,600円（税込） カラー:ブラック〈グリンダ〉バンスクリップ 14,300円（税込） カラー:ピンク〈エルファバ〉バンスクリップ 14,300円（税込） カラー:ブラック〈グリンダ〉バレッタ 22,000円（税込） カラー:ピンク〈エルファバ〉バレッタ 22,000円（税込） カラー:ブラック〈グリンダ〉クリッピーズ 14,300円（税込） カラー:ピンク〈エルファバ〉クリッピーズ 14,300円（税込） カラー:ブラック概要

■映画『ウィキッド 永遠の約束』

世界中で社会現象を巻き起こし、ブロードウェイミュージカルの映画化作品として、全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた『ウィキッドふたりの魔女』。第97回アカデミー賞では作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装デザイン賞と美術賞を受賞した感動作が、ついにフィナーレを迎える。再びメガホンを取るのは、数々の受賞歴を誇るジョン・M・チュウ監督。 そして、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了したシンシア・エリヴォとアリアナ・ グランデをはじめ、豪華キャストが再集結する。互いを想いながらも、正反対の道へと駆り立てられていく“ふたりの魔女”。共に笑い、時にすれ違い、 傷つき――彼女たちは、自らの選択に答えを出す。魔法と幻想に満ちたオズの国に、私たちが生きる世界の姿を映し出す『ウィキッド』。あなたの“これから” を変えていく体験が、映画館で待っている。

映画オフィシャルサイト https://wicked-movie.jp/

■Complex Biz(コンプレックス ビズ)

“Live Luxuries with Elegance～エレガントをまといラグジュアリーに生きる～”をコンセプトに素材・品質・機能・サービスのすべてにおいて「上質」を目指したブランド。さまざまなオケージョンに対応したアイテムを選べるだけでなく、アレンジやコーディネートをすることでさらなる「美」を提案しており、全国31店舗の直営店を展開しています。

Complex Bizはスワロフスキーが定める基準を満たしており、スワロフスキー素材のブランディングパートナーであることが証明されています。素材ロゴは製品に使用されているクリスタルが100%真正のスワロフスキー(R)・クリスタルであることの信頼の証となります。

公式オンラインショップ https://shop.complex-biz.com/

公式サイト https://www.complex-biz.com/complexbiz/