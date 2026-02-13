ビクトリア州政府観光局、トラベルブックとのタイアップで、メルボルンの魅力伝える観光PRを開始

オーストラリア ビクトリア州政府観光局

ビクトリア州政府観光局（日本地区局長：高森健司）はトラベルブックとのタイアップ企画として「Visual Story Promotion」を活用し、オーストラリアを代表する都市メルボルンの観光要素を５つのテーマで紹介する、全画面ストーリー形式の特集コンテンツを公開いたしました。

「カフェ」「フード＆ワイン」「アート」「自然」「野生動物」という５つのテーマを軸に据え、メルボルンの魅力をハイインパクトな動画と写真で紹介するWeb Storiesコンテンツを制作、合わせて東京（成田）～メルボルン間の直行便を運航するJALのサービスを紹介し、JAL利用のメルボルンツアーの検索機能も提供している。

だから、好きになってしまう。オーストラリア・メルボルン

https://www.travelbook.co.jp/content/ampstory/melbourne/

Visual Story Promotion について

「Visual Story Promotion」は、Instagramの「ストーリーズ（Stories）」のようにユーザーの画面いっぱいに表示される、高品質のビジュアルで、没入感のあるクリエイティブが特徴のトラベルブックが独自に開発した編集タイアップコンテンツです。同コンテンツはWeb Storiesフォーマットで構成されており、ユーザーは簡単なタップ操作でページを読み進めることができます。

【トラベルブック株式会社について】

ホテルをはじめパッケージツアーやレンタルWi-Fi、オプショナルツアーといった旅行商品の料金比較機能等（メタサーチ）を提供する旅行情報サイト「トラベルブック」を運営しています。「旅行者によりよい選択肢を与え、意思決定を支援する」をミッションに掲げ、メタサーチとメディアの二軸でサービスを展開。旅行行動の中心となる予約アクションにフォーカスした横断検索ツールと、実用的な旅のガイドコンテンツを提供しています。

～メルボルン基本情報～

メルボルンはオーストラリアの南東に位置し、19世紀の面影を残したビクトリア調の建物と現代アートの建物が融合した街並みが魅力なオーストラリアを代表する都市です。別名「ガーデンシティ」とも呼ばれるほど緑豊かな公園が点在し、イギリスの雑誌「エコノミスト」の調査部門がまとめている「世界で最も住みやすい都市」ランキングでは毎年上位に選ばれています。また、1年を通し国際的なイベントが多いのも特徴で、スポーツやファッション、アート、フードなど多岐にわたります。

多民族国家として知られるメルボルンは食文化が発達し、近年では「モダン・オーストラリア料理」と呼ばれる多国籍文化が融合した独特かつ繊細な料理は、世界の美食家からも高い評価を得ています。イタリア系移民によりコーヒー文化が発達した街でもあることから街のいたる所にはおしゃれなカフェが点在します。

一方、郊外にはオーストラリアワインの名産地ヤラバレーやモーニントン半島、「世界で一番美しい海岸線」と呼ばれるグレートオーシャンロード、そして世界最小のリトルペンギンのパレードで有名な野生動物の宝庫フィリップ島など数多くの観光スポットがあります。

ビクトリア州政府観光局 公式日本語ウェブサイト：http://jp.visitmelbourne.com/

メルボルン中心部の街並み