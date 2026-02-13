「CAPCOM PUBLISHER SALE」開催中！　ニンテンドーeショップ、Steam Store、Xbox Games Storeにセールラインアップを追加してアップデート！

株式会社カプコン

現在、各デジタルストアで「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催中！

シリーズ最新作の発売も迫る「バイオハザード」「モンスターハンターストーリーズ」「ロックマン」をはじめ、「モンスターハンター」「ストリートファイター」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」などの人気シリーズや、対戦格闘、アクションゲームの数々が、お買い得価格になって各デジタルストアでセール中！

豊富なラインアップからお得にゲットして、お気に入りゲームの熱いプレイで寒さを吹き飛ばそう！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでチェック！

CAPCOM PUBLISHER SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）

『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

（収録内容）

『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』

『バイオハザード RE:3 Z Version』

『バイオハザード RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『バイオハザード RESISTANCE』

『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』

『バイオハザード RE:4 THE MERCENARIES』

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：9,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：9,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月19日（木）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,990円（税込）

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています。

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします。

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【63%OFF!!】：1,476円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【63%OFF!!】：1,476円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,995円（税込）

『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）

『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

（収録内容）

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：1,198円（税込）

『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【73%OFF!!】：1,597円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）

『モンスターハンターダブルクロス(TM) Nintendo Switch Ver.』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【87%OFF!!】：499円（税込）

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：3,996円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,318円（税込）

『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch(TM) 2 - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月24日（火）2:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：3,243円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：3,243円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：3,243円（税込）

『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

（収録内容）

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,316円（税込）

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+プレイヤーバージル）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）

『大神 絶景版』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,523円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年2月26日（木）18:59まで

通常価格：3,057円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,528円（税込）

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch(TM) 2 - 2026年2月26日（木）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：2,992円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年2月27日（金）2:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：2,992円（税込）

Steam Storeでは、複数のゲームが遊べて超お得な限定バンドルを販売中！

2026年2月24日（火）2:59まで

【CAPCOM パブリッシャーセール】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/CapcomPubSale

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

『BIOHAZARD RELOAD COLLECTION EXTRA』（バンドル）

バンドル価格：4,065円（税込）

（収録内容）

『バイオハザード0 HDリマスター』

『バイオハザード HDリマスター』

『バイオハザード4』

『バイオハザード5』

『バイオハザード6』

『バイオハザード7 レジデント イービル』

└追加DLC『Banned Footage Vol.1』『Banned Footage Vol.2』『End of Zoe』含む

『バイオハザード ヴィレッジ』

└追加DLC『Winters' Expansion』含む

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

※CERO-Zタイトルをバンドルした「Z Version」も販売中です。「Z Version」は18才以上のみ対象です。

Steam『逆転裁判シリーズ コンプリートパック』（バンドル）

バンドル価格：7,177円（税込）

（収録内容）

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』

『逆転検事1&2 御剣セレクション』

Steam『ロックマン コンプリートパック』（バンドル）

バンドル価格：5,160円（税込）

（収録内容）

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

『ロックマンX DiVE オフライン』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

ほかにも『MONSTER HUNTER SERIES PACK』や『DEVIL MAY CRY FRANCHISE PACK』など、全9種類（Z ver.含む）のお得なバンドルを販売中！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

(C)CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。