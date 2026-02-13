ハイスピードバトルアクションRPG『C9(Continent of the Ninth)』2026年大型アップデート実施！第9大陸実装、Lv95到達で新成長「煌星レベル」解放

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向けハイスピードバトルアクションRPG『C9（Continent of the Ninth）』（コンチネント オブ ザ ナインス、以下C9）において、2026年2月12日（木）メンテナンス後より、第9大陸を開放する大型アップデートを実施いたしました。

第9大陸の実装に伴い、新成長要素「煌星レベル」（最大Lv30）、新通貨「ルーン銀貨」、新装備「S1グレイプニル」シリーズ、新ダンジョン「審判者の巣」などを実装。Lv95到達後の新たな育成導線を提示し、装備強化・収集・戦略構築の幅をさらに拡張します。

◆第9大陸「メルカスム」開放！Lv95以降の新たな成長導線を提示

本アップデートでは、プレイヤー待望の「第9大陸」を実装。Lv95到達後に解放される新成長要素「煌星レベル」を導入しました。従来とは異なる成長方式を採用し、長期プレイヤーに向けた新たな育成目標を提示します。

￮ 煌星レベル上限：最大Lv30

￮ Lv95到達で自動解放（煌星Lv1）

￮ レベルアップごとに力・体力・知恵・知能が上昇

￮ 専用アイテム「星耀経験値書」により経験値上昇（イベントクリア報酬などで獲得）

◆新通貨「ルーン銀貨」導入

装備育成を軸とする新たな共通通貨「ルーン銀貨」を実装しました。アカウント内の共有が可能で、装備精錬・強化・継承・ソウル精錬などに使用します。装備育成の効率化と戦略的資源管理を両立する設計です。

￮ 1日の獲得上限あり

￮ 第1種（直接獲得・上限対象外）

￮ 第2種（ギフト袋形式・上限対象）

◆新装備「S1グレイプニル」シリーズ

武器・防具・アクセサリーを含む新装備シリーズを実装しました。

入手方法

￮ マルチダンジョン「審判者の巣」宝箱から素材獲得

￮ NPC商店で素材「グレイプニルの魂」と交換

￮ 「S1強化素材宝庫」から直接入手

あわせて、既存Lv95装備の強化・魔力・覚醒レベルを移行可能な「装備転移」機能も実装。育成資産を活かしながら新装備へ移行できます。

S1グレイプニルのロングソード

◆新ダンジョン「審判者の巣」（最大8人）

第9大陸への入口となる高難度マルチダンジョンを実装しました。

特定スキルによるボス攻撃の中断要素を取り入れ、役割分担と連携を重視した設計としています。

￮ 入場条件：ノーマル（煌星Lv1以上）、ハード（煌星Lv10以上）

￮ 最大8人パーティー

￮ 週報酬制限あり（ノーマル7回／ハード5回）

￮ 新ギミック「カウンター」実装

◆装備強化・ソウルカードなど新育成システム

装備強化は「昇格」段階を含む新システムへ刷新。昇格は100％成功仕様とし、強化失敗時には強化ゲージが蓄積され、最終的には100％成功するなど素材を無駄にすることなく継続的に武器を強化できます。

また、「ソウルカード」「秘伝集」「秘伝効果」を新規実装。鍛造成功率変動型の成長設計や効果組み合わせによるビルド構築が可能となり、戦闘スタイルの差別化を促進します。

ソウルカードの鍛造

◆新規イベント「S1新時代の旅」開催

アップデートを記念し、期間限定イベントを開催します。

期間中、ダンジョンで遭遇するモンスター「高位聖騎士ペドリ」を討伐することで、各種アイテムと交換できる「S1新時代のゴールドバッジ」を獲得できます。

開催期間：2026年2月12日（木）メンテナンス後 ～ 3月4日（水）メンテナンス前

高位聖騎士ペドリ

アップデートおよびイベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・『C9』公式サイト：お知らせ一覧ページ

https://c9.pmang.jp/notices

『C9』については、公式サイトや公式 X で最新情報を発信していきますので、ぜひご確認ください。

■『C9(Continent of the Ninth)』 公式サイト

https://c9.pmang.jp/

■『C9(Continent of the Ninth)』 公式 X

https://x.com/c9_jp

◆『C9』とは

『C9』は、自分の操作一つ一つがキャラクターの動きにダイレクトに反映される、ノンターゲティングバトルシステムを採用したオンラインアクション RPG です。まるで映画を見ているような美しいグラフィックと、一瞬たりとも目が離せないスピード感あふれるバトルが特徴です。簡単な操作で爽快なプレイを楽しんだり、高度なテクニックを駆使したコンボを極めたりと、遊び方はあなた次第！

韓国ゲーム大賞 5 冠を受賞した、完成度の高いゲームシステムも魅力です。

異界への扉が開かれようとしている。世界を救うため、勇者たちよ！ 9 番目の大陸へ向かえ！

◆『C9』について

タイトル： C9(Continent of the Ninth)

ジャンル： アクション RPG

運営： 株式会社G・O・P

開発： VALOFE Co., Ltd.

対応 OS： Windows 10 以降

サービス開始日： 2011 年 7 月 28 日

価格： 基本無料（アイテム課金）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)GOP Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)WEBZEN All Rights reserved. (C)VALOFE Co., Ltd.

All Rights Reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。