【高松グループ】ブランドムービー「つながる力を、創り出す力に。」をトレインビジョンおよびデジタル広告にて放映

株式会社高松コンストラクショングループ

株式会社高松コンストラクショングループ（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高松浩孝）は、ブランドムービー「つながる力を、創り出す力に。」15秒編を、2月中旬より関東および関西の主要路線でのトレインビジョンおよび各種デジタル広告にて順次放映いたします。

ブラントムービーでは、高松グループに関連する施工物件・工事・建設機械が登場し、新しい街や日々の暮らしを紡いできた歴史を描いています。創立から 100 年を超えて培った知恵と育んだ技術で、過去から未来、都市と地域をつないできた様子をぜひご覧ください。

【広告展開 概要】

トレインビジョン：関東および関西の主要路線

放映開始日： 2026年3月1日（日）より順次

各種デジタル広告

放映開始日： 2026年2月中旬より順次

ブランドページにてフルバージョンを公開中

URL：https://www.takamatsu-cg.co.jp/about/purpose/index.html

高松グループ（東証プライム上場/証券コード：1762）

高松グループは、「つながりで響きあい、オンリーワンの価値を生み出す」をグループパーパスとし、建築・土木・不動産に関わる全ての領域で地域のあらゆる人々の「もの」と「こころ」の幸せに貢献してまいります。

持株会社の高松コンストラクショングループ、総合建築の高松建設、土木・建築の青木あすなろ建設、海洋土木のみらい建設工業、特殊土木の東興ジオテック、木造戸建住宅のタカマツハウスなど、グループ一体で価値創造を推進しています。

https://www.takamatsu-cg.co.jp/index.html