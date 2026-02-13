【組み合わせ決定】第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会 抽選結果
公益財団法人日本ハンドボール協会
pdf版は以下の「資料ダウンロード」からご確認ください。
公益財団法人日本ハンドボール協会は、大分県大分市、別府市で3月24～29日に開催される第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会の組み合わせ抽選の結果をお知らせいたします。組み合わせ抽選は2月13日に大阪府で行われました。詳細の競技日程は後日お知らせいたします。
男女それぞれ、各地方ブロック予選を勝ち上がった39校と、開催地枠（大分県）、100校登録枠（愛知県）各1校の計41校が大分県に集い、2026年最初の高校王者を目指します。
大会に関する情報は随時お伝えしていく予定です。
大会概要
■大会名
第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会
■開催期間
2026年3月24日(火)～3月29日(日)
■開催地
大分県大分市・別府市
【大会組合せ】
pdf版は以下の「資料ダウンロード」からご確認ください。
※また、日本ハンドボール協会では、月2回、日本代表チームや海外でプレー中の選手情報、国内外の大会情報をまとめた公式メールマガジンを配信しています。最新情報をご希望の方は、下記よりご登録ください。
▶ 日本ハンドボール協会 公式メールマガジン登録ページ(https://handball.sportscom.jp/#/member/new?fan=1&partyAffiliationClass=MEMBER)