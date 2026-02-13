ピカリング インターフェース、2025年のテスト＆計測市場を総括スイッチング＆シミュレーション分野の成果を発表

ピカリング インターフェース

電気テストと検証向けモジュラー型シグナル・スイッチング/シミュレーション・ソリューションのリーディング・サプライヤであるピカリング インターフェース(https://www.pickeringtest.com/ja-jp)（本社：英国、クラクトン・オン・シー）は2025年を総括し、過去12か月間にリリースした注目製品と企業としてのマイルストーンを振り返りつつ、2026年の継続的な成功と前進に向けた展望を示しました。2025年は、不安定な世界経済と貿易情勢が続く中、課題と機会が共存した1年でした。ピカリングではお客様により良いサービスを提供するため、新しい製品や世界各地のエンジニアリング・チームへの投資や世界的なカスタマー・サポート体制の強化に注力しました。

ピカリング インターフェースのグローバル・セールスおよびマーケティング部門責任者のジョー・ウッドフォードは「2025年の初めの数か月は、北米向け輸入品に対する関税引き上げの影響が各業界に波及し、特に製造業で世界的な不透明感が強まりました」と述べ、さらに「しかし、市場は徐々に落ち着きを取り戻し、多くの業界で投資活動が平常化するようになりました。特に航空宇宙＆防衛、新興のeVTOLセクター、科学研究の市場は回復基調が顕著で、全体的な景気の好転に大きな役割を果たしました。車載セクターは活況を維持していますが、欧州の一部でEV市場を中心に著しい鈍化が見られました。

このように2025年の早い段階では不透明感がありましたが、通年で見ると活発な事業活動が成果を挙げた1年でした。今後も世界各地のエンジニアリング・チーム、カスタマー・サポート・チームへの投資を強化し、マイルストーンとなる複数の新製品を市場に投入していきます」と語りました。

2025年にリリースした主なスイッチング＆シミュレーション製品

・新しい12スロット・フルハイブリッド2Uシャーシ(https://www.pickeringtest.com/ja-jp/product/60-107-001-12slot-usb-lxi-modular-chassis)：現場で交換可能なコントローラと電源ユニットを搭載したLXIプラットフォームのシャーシ。従来型4U PXIシステムの設置スペースに、最大24基の3U PXIモジュールを収容可能。

・PXI/PXIe対応10ギガビットT1 FIUスイッチ(https://www.pickeringtest.com/ja-jp/product/40-205-008-pxi-10gbase-t1-ethernet-mems-fault-insertion-8channel)：世界初となるMEMSベースのスイッチ。最新の車載Ethernet規格の障害試験を低コストかつ容易に実施可能に。

・PXI/PXIe対応の新しい5Aバッテリ・シミュレータ(https://www.pickeringtest.com/ja-jp/product/41-754-011-pxi-battery-simulator-module-4channel-5a)：従来の300mAから5Aへと大幅にアップデートされたバッテリ・シミュレータ。BMS（バッテリ・マネジメント・システム）テストの簡素化と高速化を実現。

・ピカリングで過去最大となるBRICスイッチ・トポロジー(https://www.pickeringtest.com/ja-jp/product/12-bric-pxi-576x16-1-18)：大規模量子コンピューティング研究プロジェクト向けのシステム。非常に多くのクロスポイントをサポートし、将来的に高度な接続性と複雑さが求められるアプリケーションにも対応した構成。

「2025年下半期には業界全体で回復基調が強まり、世界各地の展示会で活発な交流と高い参加意欲として表れました」とウッドフォードは述べています。「10月には、北京にある中国オフィスで設立10周年を祝いました。中国における事業の拡大とカスタマー・サポートへのコミットメントを示すイベントでした。2026年もこのパートナーシップをさらに強化していきます。今後1年を通じて明るい見通しを持っており、3月には重要な発表を予定しています。2026年が実り多い一年となるよう願っています。」

ピカリング インターフェースでは製品に対して標準の3年保証と長期製品サポートを実施しているため、お客様は安心してご利用いただけます。価格、供給、問い合わせ先についてはウェブサイト（https://www.pickeringtest.com/ja-jp/(https://www.pickeringtest.com/ja-jp)）をご覧ください。

Design, Deploy & Sustain Your Automated Test System

ピカリング インターフェースについて

ピカリング インターフェース（本社：英国、クラクトン・オン・シー）は電気テストと検証向けモジュラー型シグナル・スイッチング/シミュレーションの設計/製造を行っている企業です。PXI、LXI、PCIアプリケーション向けに、業界で最も広範なスイッチング/シミュレーション製品を提供しています。さらに、こうした製品のサポートのため、社内のソフトウェア・チームが開発したアプリケーション・ソフトやソフトウェア・ドライバと合わせて、ケーブル/コネクタ・ソリューション、診断試験ツールも提供しています。

ピカリング製品の仕様は世界で使用されている試験システムに対応しており、その優れた信頼性と価値に対しては高い評価が寄せられています。ピカリング インターフェースは米国、英国、ドイツ、スウェーデン、フランス、チェコ共和国、中国、マレーシアでの直接的な営業活動とともに、北/中南米、欧州、アジアの国々での代理店網によりグローバルな活動を展開しています。日本では、アンドールシステムサポート株式会社（https://www.andor.jp/）がピカリング インターフェースの総代理店となっています。

現在、車載、航空宇宙/防衛、エネルギー、産業機器、通信、医療、半導体などのすべての電子機器業界に対し、製品/サービスを提供しています。シグナル・スイッチング/シミュレーション製品や販売窓口の詳細については、https://www.pickeringtest.com/ja-jp/ をご覧ください。