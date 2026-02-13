【セレッソ大阪】中島颯太さん（FANTASTICS）の来場決定！

株式会社セレッソ大阪

3/22(日)神戸戦に中島颯太さん（FANTASTICS）の来場が決定しました。試合当日はレフェリーエスコートやスタジアム場内でのトークショーを実施いただきます。20年来のセレサポとして知られる中島颯太さんとともに選手たちを応援しましょう！

中島颯太さんコメント

「このような機会をいただき、夢のようです。子供の頃から20年以上セレサポとして、色々な夢をもらってきました。Jリーグで戦う全選手の皆様に敬意を表し、全力で応援させていただきます！」

対象日程

3月22日(日)15:00キックオフ（ヨドコウ桜スタジアム）

2026明治安田J1百年構想リーグWEST 第8節

セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸

実施内容

・レフェリーエスコート

・ハーフタイムトークショー

レフェリーエスコート

■実施時間：14:55頃

■実施場所：ヨドコウ桜スタジアム 場内

ハーフタイムでのトークショー

■開催時間：15:55頃

■実施場所：ヨドコウ桜スタジアム 場内

※場内でのイベント観覧には当日の観戦チケットが必要となります

※実施内容は予告なく変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください

試合情報・チケット購入

