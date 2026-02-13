トラスクエタ、累計4,000アカウントを突破

株式会社トラスクエタ

株式会社トラスクエタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 聡）が提供するAIチェックツール「TRUSQUETTA（トラスクエタ）」シリーズは、このたび累計アカウント数4,000件を突破いたしました。

2025年7月10日の3,000アカウント突破発表以降、約7ヶ月で1,000アカウント増という大きな節目を迎えました。さらに2025年11月26日には、「東京都ベンチャー技術大賞 特別賞」を受賞いたしました。技術的独自性および社会的意義が評価されたことを、大変光栄に存じます。

本件は、市場からの支持と公的評価の双方を受けた結果であり、確認業務のあり方が大きく変化しつつあることを示すものと考えております。

― 確認業務の『標準化』が進展

TRUSQUETTAは、広告表現や各種提出書類などの提出前に行われる「ダブルチェック」業務を効率化するAIチェックツールです。

従来、人手と経験に依存していた確認業務は、近年、以下のような背景から見直しが進んでいます。

- 広告規制や法令遵守への意識の高まり- 炎上・行政指導リスクの顕在化- 属人化した確認体制の限界- 業務効率化・人材不足への対応

こうした環境変化の中で、「確認作業を仕組み化したい」というニーズが高まり、導入企業が急速に拡大いたしました。4,000アカウント突破は、単なる利用数の増加ではなく、確認業務が『個人の経験』から『組織の仕組み』へ移行し始めていることの表れであると受け止めております。

東京都ベンチャー技術大賞 特別賞を受賞

2025年11月26日、当社は「東京都ベンチャー技術大賞 特別賞」を受賞いたしました。

本賞は、革新的で将来性のある製品・技術、サービスに贈られるものです。

TRUSQUETTAは、代表・高橋聡がWEB監修業務に従事していた経験をもとに開発されました。

薬機法や景品表示法に関する「OK」「NG」表現を地道に収集・検証し、独自データベースとして蓄積。特許取得技術と組み合わせることで、高精度なチェックを実現しています。

今回の受賞は、これまで蓄積してきた技術基盤と、誇大広告を未然に防止する社会的役割が評価されたものと考えております。

今後の展望

4,000アカウント突破は通過点に過ぎません。

確認業務が「特定の担当者に依存する作業」から「組織全体で再現可能な仕組み」へと進化する社会の実現に向け、さらなる精度向上と対応領域拡充に取り組んでまいります。

AIで、確認作業をスマートに。

今後もトラスクエタは、確認業務の新たなスタンダードを築いてまいります。

