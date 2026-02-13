《煙が発生しない》室内、テント内でも使用できるアイロンストーブmini新登場！！【数量限定予約販売中】

アイロンストーブmini

煙が出ないクリーン燃焼・卓上サイズ暖炉

「アイロンストーブmini」4月入荷分 予約販売開始

岡山県を拠点とするアウトドアブランドのmindは、バイオエタノール燃料を採用した**卓上サイズのクリーン燃焼ストーブ「アイロンストーブmini」**の4月入荷分予約販売を開始しました。

環境と安全性に配慮しながら、炎のある暮らしを日常に取り入れられる新製品として発表します。

■コンパクトでもタフな炎を実現

■ 火のある時間を、もっと身近に

従来の薪ストーブや暖炉は、設置スペースや煙・臭いといったハードルがあり、都市部の住宅や集合住宅で楽しむことが難しいものでした。一方、**バイオエタノール燃料を使用する「アイロンストーブmini」**は、煙や煤がほとんど発生せず、臭いも抑えられた燃焼性能を実現しています。

また、煙突やフレア不要で、面倒な設置工事も不要。置くだけで“炎”のある空間が完成する、全く新しいライフスタイルギアです。

■ 製品特徴

クリーン燃焼：煙・煤をほぼ出さない燃焼で、室内やテント内でも使用可能

コンパクト設計：卓上やベランダ、キャンプテーブルなど多様なシーンで活躍

バイオエタノール燃料：植物由来の燃料で、煤や有害物質を抑えた燃焼

安全性配慮：安定燃焼設計により不安定な火力を抑制、炎の美しさと安心感を両立

※使用時は必ず通気を確保し、メーカー指定の燃料をお使いください。

■ 製品仕様・販売情報

商品名：アイロンストーブmini

価格：23,800円（税込）《送料無料》

発売日：2026年4月（予約販売中）

販売場所：https://mind-official-store.myshopify.com/products/1

mind公式オンラインストア アイロンストーブmini 商品ページ

本アイテムは4月入荷分の期間限定予約販売となります。

■ 開発背景

mindは、「炎のある時間」を“身近で気軽に楽しめる道具”として提案し続けています。「アイロンストーブmini」は、アウトドアや室内インテリアとしてだけではなく、日々の暮らしの中で“火のぬくもり”を感じられる道具として設計されました。忙しい日常の中でも、ほんの一息つく時間を提供することを目指しています。

■ メディア・取材のご案内

本リリース製品および取材に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

株式会社松田工業 / mind

メール：t.matsuda@matsudaindustries.com

