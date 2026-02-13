「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」 展示予定作品情報 草間彌生《南瓜》を特別寄託作品として公開
六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年8月29日（土）～11月29日（日）まで神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」を開催します。
本芸術祭では瀬戸内海国立公園内に位置する六甲山上エリア（神戸市）の豊かな自然や眺望という魅力的な環境の中で、約60組のアーティストに作品を展開いただきます。
この度、国際的に活躍する日本を代表するアーティストの一人、草間彌生の「南瓜（かぼちゃ）シリーズ」から大型立体作品《南瓜》を作品所有者から寄託を受ける特別寄託作品として、ROKKO森の音ミュージアム内、SIKIガーデン～音の散策路～（以下、SIKIガーデン）に展示することが決定しました。芸術祭の会期に先立ち、2026年3月14日(土)10：00から一般公開します。
併せて、本作品の公開を記念して「草間彌生《南瓜》お披露目会」と称し、ミュージアム内SIKIガーデンに展示している奈良美智作品他、計7点の野外アート作品を同日14：30より解説付きでご案内します。
今後も出展作品やアーティストの情報を随時お知らせします。
■特別寄託作品
作家名：草間彌生
作品名：南瓜
制作年：2014年
素材：ブロンズ
重さ：1,200kg
サイズ：H241cm×W235cm×D235cm
公開日：2026年3月14日（土）
■出展決定アーティスト ※敬称略・50音順。今後も決定次第、順次お知らせします。
植田麻由、さとうりさ、さわひらき、高橋瑠璃（※1）、奈良美智、西田秀己
※各アーティストのプロフィールについては参考資料をご覧ください。
■草間彌生《南瓜》 お披露目会 概要
日時：
2026年3月14日（土）
14：30～15：00
会場：ROKKO森の音ミュージアム内SIKIガーデン
住所：神戸市灘区六甲山町北六甲4512-145
内容：
六甲山の厳しい冬を乗り越えて芽吹き始める草花のそばに、新しくアート作品が仲間入りします。鳥の囀りや虫の声、小川のせせらぎなどが聴こえてくる森の木々の中で、草間彌生《南瓜》とともに計7点の野外アート作品を本芸術祭総合ディレクター 山川佳乃が解説します。併せて、ROKKO森の音ミュージアム所属ガーデナー 木村友美がSIKIガーデンの花々をご案内します。
※ROKKO森の音ミュージアムの営業時間は10：00～17：00（16：30チケット販売終了）です。
■神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond 開催概要
【会期】 2026年8月29日（土）～11月29日（日）
【会場】 ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、他六甲山上各所
【主催】 六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社
参考資料：
（※1）高ははしごだか
