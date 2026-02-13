四街道市内の一部郵便局でマイナンバーカードに関する手続きを開始しました

四街道市役所

四街道市と日本郵便株式会社は、令和８年２月４日からマイナンバーカードの手続きを市内一部郵便局で取り扱うに当たり、「マイナンバーカード交付等事務取扱開始式」を開催しました。なお、郵便局でマイナンバーカードの申請支援、電子証明書更新、カード更新の事務すべてを取り扱うのは、関東初の取り組みとなります。

鈴木市長は「マイナンバーカードの手続きが市民の皆様にとって身近な郵便局で可能となり、市民の皆様の利便性が高まる。」として期待を寄せました。また、石川秀樹日本郵便株式会社関東支社副支社長は「地域における生活の基盤としての責務を一層強化し、地域の多様なニーズに対して誠心誠意取り組んでまいります。」と述べられました。

【交付等事務取扱開始式】

写真左から 四街道市長 鈴木 陽介、四街道鷹の台郵便局長 植田 雅司（敬称略）日時

令和８年２月４日（水）８時３０分～９時

場所

四街道市役所 本館１号棟 ４階第２委員会室

出席者

【四街道市】

四街道市長 鈴木 陽介

政策統括監兼経営企画部長 長田 崇志

総務部長 川田 貢司

【日本郵便株式会社】

関東支社副支社長 石川 秀樹

関東支社経営管理部長 若林 洋

豊住郵便局長 野平 浩明

四街道つくし座郵便局長 古川 雅之

四街道郵便局長 立浪 隆司

四街道鷹の台郵便局長 植田 雅司

四街道もねの里郵便局長 鬼澤 武史