四街道市内の一部郵便局でマイナンバーカードに関する手続きを開始しました

四街道市役所

四街道市と日本郵便株式会社は、令和８年２月４日からマイナンバーカードの手続きを市内一部郵便局で取り扱うに当たり、「マイナンバーカード交付等事務取扱開始式」を開催しました。なお、郵便局でマイナンバーカードの申請支援、電子証明書更新、カード更新の事務すべてを取り扱うのは、関東初の取り組みとなります。


鈴木市長は「マイナンバーカードの手続きが市民の皆様にとって身近な郵便局で可能となり、市民の皆様の利便性が高まる。」として期待を寄せました。また、石川秀樹日本郵便株式会社関東支社副支社長は「地域における生活の基盤としての責務を一層強化し、地域の多様なニーズに対して誠心誠意取り組んでまいります。」と述べられました。




写真左から　四街道市長　鈴木　陽介、四街道鷹の台郵便局長　植田　雅司（敬称略）

【交付等事務取扱開始式】


日時

令和８年２月４日（水）８時３０分～９時


場所

四街道市役所　本館１号棟　４階第２委員会室


出席者

【四街道市】


四街道市長　鈴木　陽介


政策統括監兼経営企画部長　長田　崇志


総務部長　川田　貢司


【日本郵便株式会社】


関東支社副支社長　石川　秀樹


関東支社経営管理部長　若林　洋


豊住郵便局長　野平　浩明


四街道つくし座郵便局長　古川　雅之


四街道郵便局長　立浪　隆司


四街道鷹の台郵便局長　植田　雅司


四街道もねの里郵便局長　鬼澤　武史