あの不朽の名作がコミカライズ！『ルドルフとイッパイアッテナ』が2月13日よりビブリオシリウスにて連載開始！

株式会社講談社『ルドルフとイッパイアッテナ』（原作：斉藤洋 漫画：三枝えま キャラクター原案：杉浦範茂）

1986年に第27回講談社児童文学新人賞を受賞した『ルドルフとイッパイアッテナ』。

累計発行部数は100万部を超え、時代を超えていまなお読みつがれる児童文学の名作がコミカライズ！

『ルドルフとイッパイアッテナ』（原作：斉藤洋 漫画：三枝えま キャラクター原案：杉浦範茂）はビブリオシリウスにて2月13日(金)より第1話掲載開始！

・あらすじ

ひょんなことからトラックに乗って知らない町にやってきてしまった黒ねこのルドルフは、大きな野良ねこに出会う。「ぼくはルドルフだ。あんたは？」「おれか。おれの名まえは、いっぱいあってな。」「えっ、『イッパイアッテナ』っていう名まえなのかい。」。こうして、２匹の暮らしが始まった。

ルドルフイッパイアッテナ・漫画：三枝えま先生からのコメント

今回、有名な猫の児童文学作品の作画を担当させていただくことになり、大変驚いています。舞台は岐阜と東京。岐阜のロープウェー付近を取材したところ、新しい商業施設「岐阜城楽市」ができていたため、原作の昭和設定を一部今風に調整しました。一方で、両都市に残る昭和の雰囲気は大切に描いていきます。温かく読んでいただければ幸いです。ちなみに黒猫飼ってます。

▼三枝えま先生 X（旧Twitter）アカウント

@nekono_ke（https://x.com/nekono_ke）

『ルドルフとイッパイアッテナ』は2月13日(金)よりビブリオシリウスにて連載開始！

隔週金曜更新予定。

詳細はこちらのビブリオシリウス公式アカウントより発信いたします！

▼ビブリオシリウス X（旧Twitter）アカウント

@bibliosirius（https://x.com/bibliosirius）

・試し読み

