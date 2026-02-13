サンシャインシティ 春の花々とクレマチス展2026

株式会社サンシャインシティ

サンシャインシティ（東京・池袋）では、3月13日（金）・14日（土）の2日間、気品と華やかさをもつクレマチスを中心に春の花々が勢揃いする「春の花々とクレマチス展」をサンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパB1）で開催します。

本イベントでは、豪華な大輪を咲かす、フロリダ系クレマチス「面影」、病気に強いシックな紫色の壺型クレマチス「パープルマイルストーン」等、世界初公開となるクレマチス全10種を一般の方に向けて初めて販売します。

また、NHK「趣味の園芸」などで講師を務め、クレマチスの第一人者である金子明人（かねこ あきひと）氏が初心者でも育てやすい品種として選んだ「ゴールデンキッズコレクション」をはじめ、多種多様な春の花々の他、亀の甲羅のようなゴツゴツとした塊根部(かいこんぶ)が特徴の塊根植物「亀甲竜（きっこうりゅう）」や、多肉植物など200種以上の展示や販売を実施します。

会場内では、特別展示として、春の草花が持つ生命感や色彩とともに春へのみなぎる期待を華やかに表現した思わず写真を撮りたくなる装飾展示が皆様をお出迎え。ハンギングバスケットマスターによる寄せ植えの実演販売コーナー、リビングや玄関の壁・ドアなどに飾るインテリアアイテムを作れるワークショップ、クレマチスの更なる魅力を発見できる各種セミナーなども開催。そのほか、イベント会場内でのご利用レシートをお持ちいただいた方を対象に「プレゼント抽選会」などの企画を開催します。

一足早く春を感じることができる、「春の花々とクレマチス展」にぜひお越しください。

- ＊世界初公開新品種（10種）・注目植物＊あなたはどれ推し・・・？- イベント概要

名 称：春の花々とクレマチス展

開催日時：3月13日（金）・14日（土）各日10:00～19:00

会 場：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパB1）

入場料金：無料

公式ウェブサイト： https://sunshinecity.jp/event/entry-36445.html

昨年の様子

世界初公開新品種（10種）

パープルマイルストーン面影

妖精のゆらぎ

妖精の宴

まひろ

政行

藍姫のイヤリング

陽炎

紫月

はるの雫

- イベント内容

●特別展示コーナー

「きらめく春のガーデンステージ」をテーマに花卉関連団体の「花の絆グループ フルーリアン」によりステージ正面を春の花々で装飾展示します。

春の草花が持つ生命感・色彩・やわらかな光を空間全体で表現しています。

春の舞台に立ち、心地よさ・安らぎ・春への期待が感じられる「庭のステージ」で春の主役として参加して下さい。

●ハンギングバスケット販売・寄せ植え体験コーナー

ハンギングバスケットマスター(※)による寄せ植えの実演販売や体験、花に関する相談コーナーです。

(※)ハンギングバスケットとは、玄関やベランダなどに引っかけたり、吊るしたりして、空間に飾る寄せ植えのこと。マスターは一定レベル以上の知識や技術を持ち、認定試験に合格した者に与えられる称号です。

●販売コーナー

クレマチスを中心とした春の花々や多肉植物等を生産者が直接販売します。NHK「趣味の園芸」の講師を務め、クレマチスの第一人者である金子明人氏が初心者でも育てやすいという基準で選んだ品種を集めた「ゴールデンキッズコレクション」や数々の新品種、亀の甲羅の様な塊根部のカッコ良さとハートの葉の可愛らしさから、業界では「冬型塊根植物人気No.1 」とも言われ人気を誇る塊根植物「亀甲竜」も登場し、全国の生産者が栽培している様々な一年草・多年草・多肉植物などの販売をします。

※新品種・亀甲竜の販売については、整理券を配布します。整理券を配布します。詳細は公式ウェブサイト（https://sunshinecity.jp/event/entry-36445.html）でお知らせします。

人気を誇る塊根植物「亀甲竜」ラナンキュラスビオラレディ

●可愛い春色のスターチスのミニリース ワークショップ

スターチスはカサカサした花の様な萼（がく）が特徴的な花でとても簡単に綺麗にドライフラワーになります。そのままドライフラワーとして長くお楽しみください。

開催時間：各日10:00～随時受付

参加料金：1,500円（1人/1回）※所要時間20分ほど

参加方法：会場内ワークショップコーナーにて当日受付。各日50名

スターチスのミニリース昨年のワークショップの様子

●セミナーコーナー

金子明人氏と一緒に会場を巡りながら、販売されているクレマチスや春の花々のおすすめポイントを聞くことができる「クレマチスお宝発見ツアー」など各種セミナーを開催します。一部のセミナーでは手話通訳の対応も予定しております。

講師(予定)：金子 明人、関口 雄二、長谷川 康平、勝又 俊博、勝又 希、ドクター「Mr.O先生」、金澤 由美子 他

参加料金：無料 ※内容・人数等詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

●花プレゼント抽選会

イベント会場内でのお買い上げレシートで、春の花々や苗が当たるプレゼント抽選会を実施します。

開催日時：3月14日（土） 18:00～19:00

開催場所：会場内セミナーコーナー

参加方法：会場内、1,000円以上お買い上げレシートを受付に提示 ※なくなり次第終了

●クレマチス診断・クレマチス育て方質問BOX

クレマチスに詳しい相談員が“初心者から上級者まで自分のレベルにあった”クレマチスを提案する「クレマチス診断」を実施します。また、会場内に設置してある「クレマチス育て方質問BOX」に投函されたクレマチスに関する疑問やお悩みに対し、後日YouTube“せきぐちゆうじの愉快な花チャンネル” にて鉢花生産者の関口 雄二氏による解説を聞くことができます。

さらに、会場にはカウンセラーに扮し白衣を着用したクレマチス生産者が登場。クレマチスの 育て方などを気軽に相談できます。

関口雄二氏

せきぐちゆうじの愉快な花チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCWoEFPHepMFU0S24cvZYR9Q

クレマチスとは？

古くから親しまれているガーデンプランツの一つ。ギリシャ語の「Klema」（つる、巻きひげ）からその名が付きました。クレマチスの仲間全体の花言葉には「美しい精神」「旅人の喜び」などがあり、媚びない佇まいにぴったりの言葉がついています。イギリスではバラに並ぶ人気があり、バラを「キング」、クレマチスを「クイーン」と呼び、つる植物の女王と呼ばれています。

※状況により、内容・スケジュールが変更・中止となる場合がございます。

※画像はイメージです。

※金額はすべて税込です。

