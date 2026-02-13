日本全国のイチ推しの味が下関に大集合!!シューイチ全国うまいもの博が大丸下関店で2月20日(金)から開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店シューイチ全国うまいもの博

シューイチ全国うまいもの博を下関で開催いたします!人気のグルメや初登場のお店など、全42店のうまいものがお楽しみいただけます。日本全国イチ推しの味が下関に大集合!!

「クリスピークリーム・ドーナツ」

「クリスピークリーム・ドーナツ」東京都渋谷区

2月20日(金)→23日(月・祝)4日間限定、各日午前11時から数量限定販売

「クリスピークリーム・ドーナツ」おすすめ！ ダズン(1箱12個入)税込2,850円

※掲載商品以外に、6個・3個セットもございます。各セット、お1人様5セット限り。

「霧の森菓子工房」

2月27日(金)→３月1日(日)3日間限定

「霧の森菓子工房」愛媛県四国中央市

霧の森大福(8個入り)税込1,296円<各日限定150・お1人様2点限り>

抹茶とこし餡、クリームのハーモニーを楽しめる霧の森大福は、お取り寄せが抽選100倍となるなど全国的な人気。

「玉出木村家」

2月20日(金)→24日(火)5日間限定

「玉出 木村家」大阪市大阪市

ヴェネチアーナ(1/2サイズ)税込788円

各地で大行列の人気パン！毎日焼きたてを大阪からお届け。

「白楽天 今治本店」

初登場「白楽天 今治本店」愛媛県今治市

焼豚玉子飯(1人前)税込1,280円

1970年創業以来継ぎ足しの秘伝のタレ、自家製焼豚、半熟目玉焼きの三位一体！愛媛県今治市のご当地グルメ焼豚玉子飯。その元祖店の味わいを会場でご堪能下さい。

「イルマットーネ・アルル」

初登場「イルマットーネ・アルル」北海道江別市

こぼれとうきびパン バターコーン(1個)税込432円

バターで味付けしたとうきびをこぼれ落ちそうな程たっぷりと包み込みました。

「銀座 鮨たじま」

初登場「銀座 鮨たじま」東京都中央区

極上握り(1人前)税込3,780円

うに、あわび、かになど豪華な寿司ネタを詰め込んでおります。

「鉄板ダイニング誉」

初登場「鉄板ダイニング誉」宮城県仙台市

仙台牛ステーキ＆牛タン弁当(1人前)<限定数毎日30>税込3,240円

A5ランク仙台牛ステーキと名物牛タンを楽しめます！

2月20日(金)、KRY山口放送 kry every.「らいふ」(17時台～)、会場から生中継！シューイチ土曜日レギュラー 後藤楽々さんとKRY山口放送 成田弘穀さんがリポート！

シューイチ全国うまいもの博

2026年2月20日(金)→３月1日(日)10:00-18:00

大丸下関店 6階催事場

主催：大丸下関店・KRY山口放送・日本テレビサービス

【出店一覧】

期間限定3店：「クリスピークリーム・ドーナツ」(東京都渋谷区)2月20日(金)-23日(月・祝)４日間限定、「霧の森大福菓子工房」(愛媛県四国中央市)2月27日(金)-3月1日(日)3日間限定、「玉出 木村家」(大阪府大阪市)2月20日(金)-24日(火)5日間限定

初登場12店：「イルマットーネ・アルル」(北海道江別市) 「白楽天 今治本店」(愛媛県今治市) 「鉄板ダイニング誉」(宮城県仙台市) 「銀座 鮨たじま」(東京都中央区) 「エーデルワイスファーム」(北海道北広島市) 「小洞天」(東京都中央区) 「バタークレープ専門店ヒステリックジャム」(兵庫県神戸市) 「抹茶専門ブランド 千休」(東京都中央区) 「North Grand／森のkigiバタースコッチ」(北海道石狩市) 「スープカレーGARAKU」(北海度札幌市) 「おいもやさん興伸」(東京都台東区) 「珍味古じょう庵」(熊本県熊本市)

「YES!!カツサンド」(神奈川県横浜市) 「蔵」(北海道札幌市) 「くしよし本店」(大阪府大阪市) 「岩崎本舗」(長崎県長崎市) 「ヤママル成澤水産」(北海道木古内町) 「UCHIRUCA CHEESE CAKE FACTORY」(神奈川県横浜市) 「松風庵かねすえ」(香川県高松市) 「京だんご 藤菜美」(京都府京都市) 「骨付鳥蘭丸」(香川県高松市) 「若廣」(福井県小浜市) 「THE LAB NAGOYA」(愛知県名古屋市) 「大徳寺さいき家」(京都府京都市) 「白えび亭」(富山県富山市) 「中津からあげ もり山」(大分県中津市) 「浅草風雅」(東京都台東区) 「メロンパン専門店CACHETTE」(福岡県糸島市) 「世界の山ちゃん」(愛知県名古屋市) 「王府井」(神奈川県横浜市) 「韓国家庭料理でりかおんどる」(東京都新宿区) 「布目」(北海道函館市) 「京つけもの大安」(京都府京都市) 「島の駅しまなみ１」(広島県尾道市) 「ハマヤ」(高知県四万十町) 「だるま食堂」(群馬県高崎市) 「栗吉」(京都府京都市) 「おうちピザ ピッコロッソ」(兵庫県姫路市) 「神戸・須磨肉料理かやま」(兵庫県神戸市)

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ

大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000

HP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/

Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/

Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki

X:https://twitter.com/daimarushimo