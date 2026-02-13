株式会社Azoop ネット完結型のトラック一括見積りサービス「トラッカーズ」のラジオCMをTOKYO FMで2月16日（月）より放送開始

株式会社Azoop

ネット完結型のトラック一括見積りサービス「トラッカーズ」を運営する株式会社Azoop（本社：東京都港区、代表取締役：朴 貴頌）は、2026年2月16日（月）より、TOKYO FMの交通情報（月曜～木曜 8:20～）において協賛枠の提供およびラジオCMの放送を開始いたします。 今回のCMでは、「トラック売るなら、トラッカーズ」というストレートなメッセージを20秒間に凝縮。朝の通勤・運行時間帯にハンドルを握る多くのドライバーや運送経営者の皆様へ、車両売却の際の圧倒的な第一想起ブランドを目指します。

■CMの詳細

放送開始日 ： 2026年2月16日（月）

放送局 ： TOKYO FM

放送時間 ： 毎週月曜～木曜 8:20～（交通情報協賛枠内）

構成 ： 交通情報提供アナウンス ＋ 20秒CM

訴求メッセージ： 「トラック売るなら、トラッカーズ」

■ラジオCM実施の背景：なぜ「第一想起」を狙うのか

トラックの売却は、運送経営においてキャッシュフローを左右する重要な意思決定です。しかし、売却先の選定において「どこに相談すれば適正に評価されるのか」という悩みは絶えません。 Azoopは、日本最大級のトラック売買プラットフォームを運営する強みを活かし、「トラックを手放す＝トラッカーズ」という方程式を、ドライバー・経営者の皆様が最も身近に触れるメディアである「ラジオ」を通じて構築します。

「迷ったら、あのフレーズの会社へ」―そんな安心感とスピード感を提供し、業界のさらなる活性化を目指します。

■株式会社Azoop 会社概要

代表者 ： 代表取締役社長CEO 朴 貴頌（ぱく きそん）

住所 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi7 2階

設立 ： 2017年5月15日

事業内容： 『トラッカーズ』の各種サービス企画・開発及び運営

商用車流通DX事業「トラッカーズオークション」

人材紹介事業「トラッカーズジョブ」 など

URL ： https://azoop.co.jp/