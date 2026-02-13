本社オフィスをリニューアル！PALETTE（パレット）4/1オープン

前田工繊株式会社

土木・建築資材及び各種不織布を製造・販売する前田工繊株式会社（本社：福井県坂井市、社長：前田尚宏）は、2026年4月1日(水)に福井本社1階フロアをリニューアルし、当社グループ社員の交流の場となる新オフィス「PALETTE（パレット）」をオープンすることをお知らせいたします。

PALETTE 完成イメージ

当社は「人と技術を混ぜる」企業グループとして、グループ会社間の多様な企業文化を混ぜることによる組織活性化を積極的に進めてきました。その取組みの一つとして、この度福井本社の1階フロアをリニューアルし、社員相互の交流のひろばを2026年4月1日(水)よりオープンいたします。

コンセプトは社員エンゲージメントを高める空間づくり

土木・建築資材、自動車鍛造ホイール、獣害対策製品、水産加工品の製造・販売といった、さまざまなモノづくり企業の集合体として成長を続けてきた当社グループにとって、会社やグループの垣根を越えて社員が集い、自然なコミュニケーションが生まれる「まち」のような空間を作りたいという思いから生まれました。

【目指す姿】

・自然発生的な話し合いからモノづくりのヒントが生まれるような創造的な空間

・社員が向上心を持って柔軟に働けるオフィス

・健康に配慮した美味しい食事を提供する社員食堂

PALETTE（パレット）に込める思い

新オフィスの名称「PALETTE（パレット）」には「みんなが混ざりあい、自分らしく、わくわく働き続けられる場所」という意味を込めています。

食事中はくつろいだり、集中して仕事をしたり、オンオフを切り替えながら自分らしく過ごせる居場所であり、人と人がアイデアを出し合い、新しいものを生み出せる場所になってほしい。

社員一人一人の個性を自由に表現でき、混ざり合うことで新たな色を生み出して、無限の可能性を描き出せる場所にしたいという思いを元に、PALETTEが完成しました。

【PALETTEの主なポイント】

・ランチタイム以外の時間帯にはオフィスや打合せスペースとして利用できるホール

・社員アンケートをもとに改装した社員用更衣室・トイレ

・会議室の増設と、座禅ができる和の間、図書スペース、会社紹介サイネージの新設

・PALETTEをオフィスとして利用する社員にはフリーアドレスを採用し、柔軟な働き方を実現

これからも当社はグループ間の人材の交流を積極的に推進し、社員のエンゲージメント向上に貢献するオフィスづくりを進めていきます。

前田工繊株式会社

1972年の設立以来、インフラ（社会資本）の整備・維持に携わる会社として、土木資材の製造・販売ならびに各種繊維を原料とした産業資材および不織布の製造・加工・販売を行うことで業容を拡大してまいりました。

「ジオシンセティックス」の総合企業として、地域の皆様の安心・安全で豊かな社会づくりや、より災害に強い国土づくりに貢献しています。