【ニューエラ】2026 World Baseball Classic(TM) 応援キャンペーン第1弾。応援の想いを募集する、X フォロー＆リポストキャンペーンを2月13日（金）より開催

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、「2026 World Baseball Classic(TM)」に向けた応援キャンペーンの第1弾として、X（旧Twitter）を活用したフォロー＆リポストキャンペーンを、2026年2月13日（金）から3月10日（火）まで実施いたします。

本キャンペーンでは、「2026 World Baseball Classic(TM)で応援したいチームへの想い」をテーマに、X上で応援メッセージを募集します。ニューエラジャパン公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン対象投稿をリポストしたうえで、応援の想いを投稿することで参加できます。

ニューエラは、「2026 World Baseball Classic(TM)」において、日本代表チーム「侍ジャパン」レプリカキャップおよび、日本を除く全参加チームの公式選手用キャップのオフィシャルサプライヤーとして大会をサポートしています。本キャンペーンは、そうした大会サポートの一環として、試合の日の観戦を楽しみにする気持ちや応援の想いを、投稿を通じて共有してもらうものです。

キャンペーン期間中、指定の方法で投稿された応援メッセージの中から、毎週1名、期間合計4名様に、「ニューエラ 2026 World Baseball Classic(TM) コレクション〈SAMURAI JAPAN〉9FORTY(TM) キャップ」をプレゼントいたします。

また、「#試合の日はニューエラで」 のハッシュタグを添えた投稿は、当選確率がアップします。

■キャンペーン名称

ニューエラ 2026 World Baseball Classic(TM) 応援キャンペーン第1弾

■キャンペーン期間

2026年2月13日（金）14:00 ～ 2026年3月10日（火）23:59

■応募方法

１. X（旧Twitter）にて、ニューエラジャパン公式アカウント（@newera_japan(https://x.com/newera_japan)）をフォロー

２. キャンペーン期間中に、当社指定の対象投稿をリポスト

３. リポスト後、リプライ欄に

「2026 World Baseball Classic(TM)で応援したいチームへの想い」 を投稿

※引用リポストも応募対象となります。

■当選確率アップ

投稿の際に 「#試合の日はニューエラで」 を付けると、当選確率がアップします。

■賞品内容

・賞品：ニューエラ 2026 World Baseball Classic(TM) コレクション〈SAMURAI JAPAN〉9FORTY(TM) キャップ ※賞品の種類・カラーはお選びいただけません。

・当選者数： 毎週１名（期間合計４名）

■当選発表および賞品発送

・当選者には、X（旧Twitter）のダイレクトメッセージにてご連絡します。

・ダイレクトメッセージ内に記載された専用フォームより、必要情報をご入力いただきます。

・指定期間内にご入力いただけない場合、当選は無効となります。

・賞品発送は、必要情報の受領後、1週間以内を予定しています。

・賞品発送は日本国内に限ります。

・配送日時の指定や発送状況のお問い合わせには対応できません。

【問い合わせ先】

ニューエラ neweracap.jp(https://www.neweracap.jp/)

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.