2/27開催カンファレンス「AI時代におけるITエンジニア採用と組織づくりの最適解」にてGIGが登壇。エンジニアの心を動かす採用コンテンツ制作の裏側を公開

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋、以下GIG）は、2026年2月27日（金）に開催される株式会社フラグアウト ehaco!運営事務局主催のカンファレンス「AI時代におけるITエンジニア採用と組織づくりの最適解(https://ehaco.net/bestpracticeforhr-conf202602?e_src=gig)」に登壇することをお知らせいたします。

AIツールの進化によりエンジニアの生産性が向上する一方、採用市場では「自社に最適な人材をどう惹きつけるか」という問いが複雑化しています。本カンファレンスでは、多様化する働き方や最新の採用市場動向を踏まえ、エンジニア組織の未来像を多角的に探ります。

GIGからは、Wantedlyフォロワー数約2.5万人（総合ランキング7位）を誇る当社の知見を活かし、エンジニアの志望度を高める「採用コンテンツの企画・構成の作り方」についてお伝えします。

GIG登壇セッション概要

Wantedly総合フォロワー数7位が実践する、エンジニアに「刺さる」採用コンテンツの企画・構成の作り方

エンジニアが求めているのは、企業の理念といった抽象的な情報だけではありません。開発環境、使用言語、年収、そして自身の成長性といった「リアルな手触り」です。

本セッションでは、単なる事実の羅列に留まらない、候補者の「心を動かすリアル」の伝え方を解説します。自社ならではの魅力を再定義し、コンテンツへと昇華させる具体的な企画・構成術を公開いたします。

登壇者プロフィール

株式会社GIG HR Consulting事業部 Branding Director

笠原 章吾

人材会社での営業・広告クリエイティブ経験を経て、ブランディング支援に従事。採用ブランディングを中心に、これまで延べ1,000件以上の案件においてコンテンツ制作、コピーライティング、撮影、デザインに携わる。大手企業から小規模な町工場まで、規模を問わず幅広い企業の採用ポテンシャルを引き出してきた実績を持つ。

カンファレンス全体概要

本カンファレンスでは、AI時代におけるITエンジニア人材戦略の再設計に焦点を当て、先進企業の採用成功実例やエンジニアリング組織の未来像を探ります。

・タイトル： AI時代におけるITエンジニア採用と組織づくりの最適解

・開催日時： 2026年2月27日（金） 10:00 - 17:20（※当社は12:20～12:45に登壇いたします）

・コンセプト： AI時代、エンジニア組織の「最適解」は大きく変わりつつあります。正社員だけでなく、フリーランス、副業人材、グローバル人材など選択肢が広がる中で、従来の採用・育成・評価の仕組みをどうアップデートすべきか。この1年で、自社のITエンジニア組織はどうあるべきか。その答えを見つけるためのヒントを提示します。

・主催：株式会社フラグアウト ehaco!運営事務局主催

株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。58,000人以上/1,500社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

