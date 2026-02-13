沢山食べて目指せ達人！「駅そばの達人2026」を開催します！

東日本旅客鉄道株式会社


○JR東日本は、駅ならではの食文化の一つである「駅そば」ファンを増やすことを目的に、「駅そばの達人2026」（以下、本キャンペーン） を開催します。


○本キャンペーンでは、ジェイアール東日本企画が展開するスタンプアプリ「エキタグ」を利用し、キャンペーン対象店舗内にて駅そばの達人オリジナルの「駅そばスタンプ」を獲得し、プレゼントキャンペーンに応募することができます。応募いただいた方の中から抽選で計120名さまに本キャンペーンのオリジナルプレゼントが当たります。


○駅のそばでおなかと心を満たす暖かい「駅そば」。ぜひこの機会に駅そば店舗をご利用ください。目指せ駅そばの達人！




1．概要


■期間　2026年2月19日（木）～ 3月18日（水）


■主催　東日本旅客鉄道株式会社


■キャンペーン情報　https://www.ekitag.jp/cp/assets/pdf/ekitag_ekisoba2026.pdf


■対象店舗　JR東日本管内のそば店148店舗


※対象店舗一覧はWEBサイトをご確認ください。





キャンペーンポスター

２．参加方法


はじめに・・・スマートフォンアプリ「エキタグ」をダウンロード/会員登録


・スマートフォンからスマートフォンアプリ「エキタグ」をダウンロード。


・会員登録またはログインで準備は完了です。



STEP１　キャンペーン対象の駅そば店舗を利用する


STEP２　「エキタグ」アプリを起動し、下図の通り駅そば店舗内に設置されたエキタグスポットから「駅そばスタンプ」獲得する


※タグスポットの場所が不明な際は店舗スタッフにお尋ねください。




駅そばスタンプのイメージ

STEP３　プレゼントキャンペーンに応募する


・獲得した「駅そばスタンプ」の数や種類に応じてプレゼントキャンペーンへの応募が可能です。


・各賞の条件をクリアした参加者の方に、エキタグアプリ内にてスクラッチ抽選が実施できます。当選者へは「当選チケット」及び「プレゼント申込フォームアクセスリンク」を送付いたします。


・「達人賞」「名人賞」「旅人賞」は各1回、「見習い賞」は最大2回、「ZAKI賞」は最大3回の応募が可能です。


・駅そばをたくさん食べて、巡って、駅そばの達人オリジナルグッズを当てよう。



３．各賞とプレゼント



○駅そばの達人賞・駅そばの名人賞・駅そばの見習い賞


・獲得した「駅そばスタンプ」の数に応じて抽選を実施できます。


達人賞


駅そばスタンプ15個



駅そばの達人オリジナルTシャツ・アクリルスタンド・ガジェットケース


駅そばの達人スペシャルパスポートのセット（10名様）






名人賞


駅そばスタンプ4個



駅そばの達人オリジナルフードポット・ステッカー


駅そばの達人スペシャルパスポートのセット（20名様）







見習い賞


駅そばスタンプ1個/ アンケート回答



駅そばの達人オリジナル七味、ステッカーのセット（50名様）






※「駅そばの達人スペシャルパスポート」とは、2026年3/26（木）～ 4/8（水）の2週間、「いろり庵きらく」等の対象店舗にて一部トッピングが無料になる等の特典が受けられる本キャンペーン限定のパスポートです。パスポート利用可能店舗など詳細については、当選者の方にお知らせいたします。




○駅そばの旅人賞

・対象店舗のうち、一部の店舗のみで取得できる「ご当地駅そばスタンプ」を3種以上取得で抽選を実施できます。


・「ご当地駅そばスタンプ」を獲得できる店舗一覧はキャンペーン情報をご確認ください。


（https://www.ekitag.jp/cp/assets/pdf/ekitag_ekisoba2026.pdf）






駅そばの達人オリジナル　トートバッグ・手ぬぐい・親指プロップス（30名様）

○ZAKI賞　

・キャンペーン期間中、鉄道系YouTuber ZAKIさんのチャンネル(www.youtube.com/@zaki4835)に本キャンペーンとのタイアップ動画が公開されます。


・動画内で紹介されている「ご当地駅そば店舗」で「ご当地駅そばスタンプ」を取得すると、ZAKI賞のスクラッチ抽選に参加ができ、当選者へは「当選チケット」及び「プレゼント申込フォームアクセスリンク」を付与いたします。





駅そばの達人オリジナル　手ぬぐい（ZAKIさんサイン入り）（10名様）

※ZAKI賞はZAKIチャンネルにて動画が公開されたタイミングから、ご参加いただけます。詳細はエキタグ公式Xをご確認ください。



※駅構内の対象駅そば店舗をご利用の際はきっぷ（乗車券）またはSuicaなどが必要です。


※抽選は条件を満たした方からご参加頂けます。当選が規定数に達した以降は、抽選に参加出なくなりますので、ご了承ください。


※掲載の内容等は予告なく変更となる場合がございます。各画像はイメージです。