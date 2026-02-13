Maison AI、ByteDance社の最新画像生成AI「Seedream 4.5」を搭載。4K高精細・7種のサイズ展開でクリエイティブ制作の常識を刷新

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、同社が提供する生成AIプラットフォーム「Maison AI（メゾンエーアイ）」において、ByteDance社が開発した最新の画像生成AIモデル「Seedream 4.5」を追加いたしました。

今回のアップデートにより、実務で多用される7種類の画像サイズでの4K高精細出力が可能となりました。これにより、生成後のトリミング作業や、外部ツールによるアップスケール（高画質化）の手間を省き、制作ワークフローを劇的に効率化します。

オーセンティックAI社は、誰もが生成AIを当たり前に使いこなす社会の実現を目指し、企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」を提供しています。また、生成AIを通じて創造性や戦略を引き出す伴走型の支援にも取り組んでおり、お客様が抱える「どんな課題を、どう解決するか」を共に考え、技術と業界知識を組み合わせた最適な解決策の実現と成長支援に力を注いでいます。

■ ByteDance社の最新モデル「Seedream 4.5」がもたらす革新

今回実装された「Seedream 4.5」は、ByteDance社の最先端技術を用いた画像生成モデルです。4Kサイズの高精細出力や多彩なサイズ展開を可能にするその卓越した性能は、「解像度不足による外部ツールへの依存」や「生成後のサイズ調整」といったクリエイティブ現場の切実な課題に対して、極めて実用的な解決策を提供します。

１. 外部ツール不要。生成から4K高精細出力までを完結

「Seedream 4.5」は、プロフェッショナルな使用に耐えうる4Kサイズ（高解像度）での直接出力に対応しました。

これまで、AIで生成した画像を実際の広告や印刷、高精細なWebビジュアルとして使用する場合、一度外部のアスプスケーラー（高画質化ソフト）を通す必要もありましたが、本モデルの導入により、Maison AI内で最終成果物レベルの品質を直接得られるため、ツールの往復によるタイムロスをなくし、一気通貫した制作環境が可能となります。

２. 合計7種類のサイズ展開。トリミング不要であらゆるメディアに最適化

実務における「使いやすさ」を追求し、7種類の画像サイズ、5種類のアスペクト比を追加し、用途に合わせてワンクリックで選択可能です。

投稿先に合わせた最適化：

WebサイトのバナーやYouTubeのサムネイルに最適な「16:9」、ECサイトの製品画像に使いやすい「1:1」など、最初から最適なサイズで生成できます。これにより、生成後のトリミング作業を不要にし、デザイン工程を大幅に短縮します。

Maison AI でのUI販売商品画像をアップロードして、着用シーンを生成した例

３. 複数画像の要素を統合。一貫性を保った高度な「ビジュアル共創」を実現

Seedream 4.5は、複数の入力画像からターゲットとなる要素を識別し、それらを統合した新しい画像を生成することが可能です。

複数モデルの空間統合：

例えば、個別にアップロードした5名のAIモデルを、あたかも同じスタジオやロケーションで同時に撮影したかのような、一貫性のある集合写真として生成できます。

ブランドアイデンティティの保持：

アップロードした画像の顔の特徴やライティング、色調を高い精度で保持したまま編集が行えるため、ブランドのトーン＆マナーを維持した効率的なビジュアル展開を、AIとの共創によって強力にバックアップします。

緻密なデザイン表現：

優れたコンポジション能力に加え、小さな文字まで鮮明に描画するテキストレンダリング機能を備えており、ロゴデザインやポスター、ブランドビジュアル制作における強力な支援となります。

■ 制作の現場から「作業」を減らし、「創造」を増やす

複数モデルの空間統合の例販売商品画像をアップロードして文字入れをした例

これまでのAI活用では、生成後の「加工」や「調整」に多くの時間が割かれていました。「Seedream 4.5」は、最初から「実務でそのまま使える形と品質」で出力することで、クリエイターが本来時間をかけるべき「アイデアの創出」や「ブランド戦略の立案」に集中できる、真のAIネイティブなワークフローを提案します。

今回のアップデートに関する詳細は、以下のページよりご覧いただけます。

https://maisonai.io/blogs/update/ver1-80

Maison AIは今後も、テキスト生成だけでなく、画像生成や動画メディアへの対応など、さらなる進化を見据えたアップデートを継続的に行ってまいります。

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5やGemini 3 Proをはじめとする14種類の高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

