ねんりんピックChōju東京2028　大会マスコットの決定　及び　大会キャッチコピーの投票を実施!

東京都

　令和10年に開催する「ねんりんピックChōju東京2028(第39回全国健康福祉祭東京大会)」に向けて、ねんりんピックのデザインを装飾したスポーツ推進大使「ゆりーと」を、大会マスコットに決定しました。今後、大会の広報や気運醸成等で活用していきます。


　また、大会を彩るキャッチコピーについては、3,000件を超える沢山のご応募を頂き、基本構想策定委員会にて４案に絞りましたので、この中から投票で決定いたします。より多くの方々に親しみやすい大会となるよう、ぜひご参加ください！



１　大会マスコット　『東京都スポ―ツ推進大使　ゆりーと』




・ねんりんピックデザインについて


　江戸紫と和柄模様といった江戸を感じられる要素や、


　東京都の花である桜(ソメイヨシノ)を装飾することで、


　東京らしさを表現しています。





２　大会キャッチコピーの投票


（１）投票候補の４案


　　　１.　粋と技　世代をつなぐ　夢舞台


　　　２.　咲かせよう　未来へ続く　江戸の華


　　　３.　未来へと　紡ぐ長寿の　江戸の粋


　　　４.　夢光る　花の都で　笑顔咲く



（２）投票期間


　　２月13日（金）から３月13日（金）まで



（３）投票方法


　　


東京アプリ又は専用フォームで投票（アンケ―ト回答あり）。


　　詳細は以下のページをご確認ください。


　　https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/nenrin2028/theme/ 　






（４）投票特典


　　東京アプリで投票した方の中から、２万人に東京ポイント（100pt）をプレゼントいたします。


　　本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


　　戦略16　スポーツ 「スポーツで輝く」「スポーツでつながる」





　　【お問合せ先】


　　　スポーツ推進本部スポーツ総合推進部 スポーツレガシー活用促進課　


　　　TEL:03-5388-2846　