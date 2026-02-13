ねんりんピックChōju東京2028　大会マスコットの決定　及び　大会キャッチコピーの投票を実施!

東京都

令和10年に開催する「ねんりんピックChōju東京2028(第39回全国健康福祉祭東京大会)」に向けて、ねんりんピックのデザインを装飾したスポーツ推進大使「ゆりーと」を、大会マスコットに決定しました。今後、大会の広報や気運醸成等で活用していきます。

また、大会を彩るキャッチコピーについては、3,000件を超える沢山のご応募を頂き、基本構想策定委員会にて４案に絞りましたので、この中から投票で決定いたします。より多くの方々に親しみやすい大会となるよう、ぜひご参加ください！



１ 大会マスコット 『東京都スポ―ツ推進大使 ゆりーと』

・ねんりんピックデザインについて

江戸紫と和柄模様といった江戸を感じられる要素や、

東京都の花である桜(ソメイヨシノ)を装飾することで、

東京らしさを表現しています。

２ 大会キャッチコピーの投票

（１）投票候補の４案

１. 粋と技 世代をつなぐ 夢舞台

２. 咲かせよう 未来へ続く 江戸の華

３. 未来へと 紡ぐ長寿の 江戸の粋

４. 夢光る 花の都で 笑顔咲く

（２）投票期間

２月13日（金）から３月13日（金）まで

（３）投票方法

東京アプリ又は専用フォームで投票（アンケ―ト回答あり）。

詳細は以下のページをご確認ください。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/nenrin2028/theme/

（４）投票特典

東京アプリで投票した方の中から、２万人に東京ポイント（100pt）をプレゼントいたします。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ 「スポーツで輝く」「スポーツでつながる」

【お問合せ先】

スポーツ推進本部スポーツ総合推進部 スポーツレガシー活用促進課

TEL:03-5388-2846