静岡県藤枝市初！韓国食料品店「韓ビニ」がTSUTAYA藤枝瀬戸新屋店に2月14日（土）オープン

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎、以下「CX」）は、静岡県藤枝市初となる韓国食料品店「韓ビニ」をTSUTAYA藤枝瀬戸新屋店内に2026年2月14日（土）オープンいたします。

「はじめての韓国食品との出会い」～静岡県藤枝市で出会える韓国の味～

「韓ビニ」は、韓国の人気食品や話題のトレンド商品を中心に、約800品目を取り揃えた韓国の雰囲気を味わうことができる韓国食料品店です。TSUTAYA藤枝瀬戸新屋店では、本場韓国や新大久保や鶴橋に行かないとなかなか手に入らない商品を取り揃え、韓国カルチャーに親しみのない方でも気軽に楽しめる「はじめての韓国食品との出会い」をコンセプトに、韓国のお菓子や韓国ラーメン、本場のキムチ、トッポギなどの定番商品から、SNSで話題の最新アイテムまで幅広く提案いたします。

豊富な揃えの韓国お菓子韓国ラーメン冷蔵・冷凍食品

■オープニングキャンペーン：「レシート写真機」体験

オープニングキャンペーンとして、韓国で人気の「レシート写真機」が期間限定で登場します。

日本国内ではまだ数箇所でしか体験できない韓国トレンドをTSUTAYA藤枝瀬戸新屋店でいち早く無料で誰でもご自由に撮影をお楽しみいただけます。

・設置期間：2月14日（土）～3月15日（日）

■TSUTAYA藤枝瀬戸新屋店について

TSUTAYA藤枝瀬戸新屋店は、「人と人との繋がり、新しい文化との繋がり」をコンセプトに地域との交流を重視した体験型＆ライフスタイル提案書店を目指し、リニューアルいたしました。

韓国のライフスタイルショップ「韓ビニ」の新規オープンに加え、お客様を笑顔にしたいというハートフルな気持ちを大切にしたレディースアパレルブランド「ハートマーケット」の新規導入、また「TSUTAYA Trading Card」は誰でも無料で遊べる対戦席54席を備え、お客さま同士がコミュニケーションを取れる体感型の店舗を目指し、店舗独自のイベントを多数企画しております。

今回の「韓ビニ」の導入を通じて、さらに店舗の体験価値を向上し、地域の方々の日々の暮らしがより豊かになる発見を提案してまいります。

＜店舗詳細＞TSUTAYA 藤枝瀬戸新屋店

所在地：静岡県藤枝市瀬戸新屋213-18

電話：054-645-1511

営業時間：9:30 ～ 23:00（年中無休）

韓ビニSNS：https://www.instagram.com/kanbini_tsutayafujieda/

公式Webサイト：https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=4116