【新潟医療福祉大学】開志創造高等学校との高大連携協定締結式を開催！

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学（以下、本学）は、2月6日(金)、高校生に対して医療系資格・職業についての理解を深める機会を創出し、将来地域社会に貢献する人材を発掘・育成することを目的に、開志創造高等学校と高大連携協定を締結しました。

写真左から新潟医療福祉大学・矢田広視事務局長、西澤正豊学長、開志創造高等学校・藤本洋則校長、竹田隆行副校長

本学では、高大連携協定を通じて、医療系資格・職業の理解を深める講義や体験、探究学習の支援を行っています。また、JA新潟厚生連・長岡赤十字病院・NSGグループ病院と連携し、高校生向けの病院見学を実施するなど、医療人材の育成にも力を入れています。



こうした中、開志創造高等学校では、医療・福祉分野をはじめとする多様な分野においてキャリア教育を推進しております。キャリア体験学習や専門分野に触れる職業体験に加え、高校大学連携専攻や医学科・難関大学専攻を設置するなど、生徒の進路に応じた学びの機会の充実を図っています。こうした取り組みをさらに発展させるため、本学との連携を通じて高度な医療・福祉分野に触れる機会を拡充し、生徒の学びをより一層深化させることを目指しています。

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

