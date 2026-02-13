千葉県および千葉市と「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」を締結

一般社団法人日本オフサイト建築協会

一般社団法人日本オフサイト建築協会（東京都千代田区、代表理事：長坂 俊成、以下「当協会」）は、令和8年2月13日（金）、千葉県および千葉市との間で、大規模災害時における応急仮設住宅の速やかな建設を目的とした協定を締結いたしました 。

■本協定の背景と「地域主導型」の支援枠組み

当協会は、木造建築の「オフサイト生産（工場生産）」技術を活用し、災害時に応急仮設住宅を迅速に供給するためのオープンなプラットフォームを運営しています 。

本協定に基づく支援体制において、当協会は以下の役割を担います。

■協定の内容

- 県内会員企業による主体的な対応千葉県内で被災が発生した際は、県内に拠点を置く会員企業5社が実務の主体となり、地域の特性に合わせた迅速な施工・対応にあたります 。- 全国ネットワークによる強力なバックアップ大規模な供給が必要な場合には、全国75社の会員企業（千葉県外の70社）が資材供給や技術支援、人員派遣等のバックアップを即座に行い、県内企業の活動を全面的に支えます 。- 高品質な木造住宅の提供オフサイト生産技術により、短期間での建設でありながら、高性能で品質の安定した住まいを提供します 。

大規模災害時に、千葉県または救助実施市である千葉市からの要請により、当協会は応急仮設住宅の建設に関して、住宅建設業者の斡旋その他の必要な協力を行います。

■当協会の実績

当協会は、令和6年能登半島地震において、石川県内に8団地261戸の応急仮設住宅を建設した実績を有しています。

この経験を活かし、被災された方々へ一刻も早く安心できる住まいを届けるための準備を整えてまいります。

〔参考〕協定締結状況一覧

輪島市下黒川町第１仮設団地輪島市稲屋町第１仮設団地

○都道府県＆政令市 「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」

○市町村 「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」

○「災害発生後の復旧活動に必要となる仮設建築物の建設に関する協定」

