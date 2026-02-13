ネットマーブル新作アクションアドベンチャーRPG『Game of Thrones: Kingsroad』アジア地域リリースに向けたカウントダウンを開始！初の開発者コメンタリー映像も公開

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、HBO(R) を代表する『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズを題材にした、スマートフォン（iOS、Android）とPC向けの新作アクションアドベンチャーRPG『Game of Thrones: Kingsroad』において、アジア地域での正式リリースに向けたカウントダウンを開始し、併せて開発者のコメンタリー映像を初公開しました。

本映像では、本作の公式紹介コンテンツとして、ゲームのコアとなるゲームプレイ、世界観の構築、クリエイティブの方向性をいち早くご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H1YuQzWj6AA ]

『Game of Thrones: Kingsroad』は、プレイヤーは運命の巡り合わせにより北部の小貴族「タイア家」の後継者となる新たなキャラクターとして物語に参加します。

キャラクターを自由にカスタマイズできる充実したキャラクタークリエイターに加え、プレイヤーは「傭兵（Sellsword）」、「騎士（Knight）」、「暗殺者（Assassin）」の3つのクラスから1つを選択し、ウェスタロスの世界に最初の一歩を踏み出します。

それぞれが異なる戦闘メカニクスとスキルを持ち、プレイヤーの好みに合わせた戦略的なバトルを楽しむことができます。物語はドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』シーズン4の世界が舞台となり、「ジョン・スノウ」、「ラムジー・ボルトン」、「サーセイ・ラニスター」といった象徴的なキャラクターたちも登場します。

公開された映像では、プレイヤーの操作によるアクション性を重視した戦闘システムを紹介しています。敵の攻撃を回避・防御し、タイミング良くパリィを決め、行動パターンを見極めながら反撃するなど、手応えあるバトル体験が特徴です。3つのクラスはそれぞれ原作の世界観に着想を得た異なる戦闘スタイルを持ち、さらにリアルタイムでの武器切り替えが戦術の幅を広げます。

本作では、ウェスタロスの世界を没入感たっぷりに再現しています。フルボイスのメインクエストやシネマティックな演出、そしてプレイヤーの選択が物語に影響を与えるシステムにより、重厚なストーリーテリングを体験できます。

キャッスル・ブラック、ウィンターフェル、キングズ・ランディングといった象徴的なロケーションも、ドラマさながらのディテールで再現されており、プレイヤーは原作の世界に深く入り込むことができます。

さらに、物語重視のソロプレイ体験に加え、協力型マルチプレイ要素も『Game of Thrones: Kingsroad』の魅力の1つになっています。プレイヤーは仲間とチームを組み、協力ダンジョンやボスバトルなど多彩なマルチプレイコンテンツに挑戦可能で、役割分担や連携、戦略性が求められるバトルを通じて、ウェスタロスの過酷な試練に立ち向かいます。

『Game of Thrones: Kingsroad』の情報は、公式SNSでご確認ください。

・『Game of Thrones: Kingsroad』公式Facebook（英語）

https://www.facebook.com/GoTKingsroad

・『Game of Thrones: Kingsroad』公式X（英語）

https://x.com/GoTKingsroad

・『Game of Thrones: Kingsroad』公式youtube

https://www.youtube.com/@Kingsroad_GOT

◆ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントについて◆

ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントは、ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)の子会社であるワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントの一部門で、双方向分野向けのエンターテイメントコンテンツの世界一流のパブリッシャー、デベロッパー、ライセンサー、ディストリビューターとして、ゲーム機、携帯ゲーム機、モバイル、PCベースのゲームなど、すべてのプラットフォームを対象に、自社とサードパーティーのゲームタイトルを手掛けています。

◆HBOライセンシング&リテールについて

HBOライセンシング&リテールは、Home Box Office Inc.（https://www.hbo.com/） の一部門で、世界中の一流ライセンシーと提携し、HBOのグローバル視聴者にお気に入りの番組と新たにエキサイティングな形で触れ合う方法を提供しています。この部門は、『ゲーム・オブ・スローンズ』、『VEEP／ヴィープ』、『セックス・アンド・ザ・シティ』、『シリコンバレー』、『インセキュア』、『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』、『ビッグ・リトル・ライズ』、『トゥルーブラッド』など、象徴的で受賞歴のあるHBOのプログラムを活用し、公式ライセンス商品、革新的な商品プログラム、リテールイベント、ライブで没入型の体験を提供しています。

HBOライセンシング&リテールは、コレクターズアイテム、アパレル、出版、ライブブランド体験、デジタルゲーム、ファッションおよび美容コラボレーション、ラグジュアリーアクセサリーなど、幅広い商品カテゴリーで展開しています。公式ライセンス商品は、世界中の小売店、米国国内のオンラインストア（http://store.hbo.com）、および米国ニューヨーク市42番街と6番街にあるHBOリテールハブ「HBOショップ(R)」で購入できます。

◆『ゲーム・オブ・スローンズ』について

ジョージ・R・R・マーティン著のベストセラー小説『氷と炎の歌』を原作としたエミー賞受賞作品のHBOドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ウェスタロスの七王国を支配するために繰り広げられる命がけの駆け引きを描いています。王や女王、騎士や裏切り者、嘘つきや高潔な人物たちが織りなすこの壮大なシリーズは、裏切りと忠誠、家族と名誉、野心と愛、死と生存という物語を通じて、全世界のファンの想像力を掻き立て、テレビ史上最も人気のある番組のひとつとなりました。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

＜権利表記＞

ゲーム・オブ・スローンズ、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン、および関連するキャラクターや要素

(C) & (TM)️ HOME BOX OFFICE, INC. (s24) All rights reserved.

ゲーム・オブ・スローンズ: キングスロード、ゲーム・オブ・スローンズ、および関連するキャラクターや要素

& (TM)️ HOME BOX OFFICE, INC. (s24) All rights reserved. WARNER BROS. INTERACTIVE GAMES LOGO (TM)️ & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

(C) Netmarble Corp. All Rights Reserved.