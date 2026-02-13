イタリア本場のピッツァ「バーチョ・ディ・ジュリエッタ恵比寿店」 2月17日（火）大感謝祭を開催！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

歯ざわり良好なモチモチしたピザ生地を使用し、南イタリアの本場の味と香りがつまったピッツァを提供する「バーチョ・ディ・ジュリエッタ 恵比寿ガーデンプレイス店」では日頃のお客様への感謝の気持ちをこめて月に一度の大感謝祭を第3火曜日に開催しています。2月は17日（火）。ピッツァ3メニュー半額サービスを実施いたします。マリナーラ、マルゲリータ、バンビーニ。どれもイタリアの伝統の味を継承したピッツァの神髄でございます。店舗のロケーションはアクセス至便な恵比寿ガーデンプレイス。そして冬に情緒的にライトアップされたされた都会のオアシス。この優雅な雰囲気の中でお得な価格でピッツアが楽しめる月に一度のスペシャルサンクスデー。皆さまのご利用をスタッフ一同お待ちしております。

大感謝祭 開催日 2026年2月17日（火）

■バーチョ・ディ・ジュリエッタ 恵比寿ガーデンプレイス店

住 所：東京都渋谷区恵比寿4-20-2

恵比寿ガーデンテラス弐番館1F

電 話 ：03-3473-9187

営業時間 ：月 ～ 金 ランチ

11時30分 ～16時00分 （LC.15時00分）

ディナー

17時00分 ～22時00分 （LC.21時00分）

土、祝前日 11時00分 ～22時30分 （LO.21時30分）

日、祝 11時00分 ～22時00分 （LO.21時00分）

大感謝祭 ピッツァ半額 対象商品

・バーチョ・ディ・ジュリエッタ ホームページ https://www.kabenoana.com/giulietta/(https://www.kabenoana.com/giulietta/)

・バーチョ・ディ・ジュリエッタ グランドメニューはコチラ(https://www.kabenoana.com/giulietta/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc4-11/)をクリックしてください。

●イタリアの風を感じる現地仕込みのメニューの数々。

広々とした人気のオープンテラスや店内の開放的な空間で気軽にイタリアを感じることが出来るトラットリアです。季節ごとに変わる心地よい風を肌で感じながら、素材の良さを生かした素朴で美味しい料理とワインが楽しめます。旬の食材を使用した日替わりメニューもおすすめです。

※トラットリア 大衆向けの雰囲気を持つ家庭的なレストランの形態

●都会の喧騒を忘れるほど緑豊かで解放感あふれるトラットリア。

お昼は緑と自然光に包まれ、夜はライトアップされて幻想的な空間。フォトジェニックな料理やスイーツなどバリエーション豊かなメニューの数々を堪能していただけます。素材の味を生かし、シンプルな調理法で、食材にはとことんこだわったイタリア料理をお楽しみ頂けます。季節ごとに変更されるメニューも是非お楽しみください。

●バーチョ・ディ・ジュリエッタのピッツァは小麦粉にもこだわります。

歯ざわり良好なモチモチ感を堪能できる生地には本場ナポリでは多くの方に親しまれている小麦粉を使用しています。バランスのとれたタンパク質と高い吸水性（水和能力）により安定した発酵が持続。小麦粉の持つ力、味と香りをお楽しみください。

【会社概要】

社名：株式会社 壁の穴（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

（東京本部）

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-26-16 柴田ビル４階

TEL ： 03-5421-2321(代) FAX ： 03-5421-2326

資本金 ： 1,000万円 従業員数 ： 90 名

事業内容：飲食店（スパゲティの専門店、イタリア料理店、うどんの専門店）

壁の穴 HP https://www.kabenoana.com/