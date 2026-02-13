【KIHACHI×リサ・ラーソン】トンカチストア限定セットが発売。春のギフト、ホワイトデーにおすすめのお菓子が2/13（金）よりオンラインショップでご購入いただけるようになりました。
2026年2月13日（金）、株式会社トンカチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、アイビーカンパニー株式会社が運営する「KIHACHI」とスウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンによるコラボレーション商品を発売しました。
トンカチストア限定のギフトセットも販売中。新商品がセットになったお得なアイテムをご購入いただけるようになりました。
KIHACHI×LISA LARSON おいしい春よ、やってこ～い！
「リサ・ラーソン×KIHACHI」がくれば、春もくる！
今年は人気のはりねずみ「Curly, Frosty and Love.」（くるくる、ひえひえ、そして愛）の3匹と、犬好きさん待望の「スケッチいぬ」も初登場！新しい季節の始まりを、春の光に包まれたようなペールトーンのパッケージとおいしいお菓子でお祝いしましょう。
特設サイトはこちら :
https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/kihachi_lisa_2026spring?utm_source=0213KIHACHI&utm_medium=text&utm_id=PRtimes
トンカチストア限定セット
プティBOX バニラクッキー&ミニタオルセット
「プティBOX バニラクッキー」と、ミニタオル（サム）がセットになった、トンカチストア限定のちょっとお得なセット。ギフトにもおすすめです。お菓子のパッケージとミニタオルの両方に、愛らしい垂れ耳の「サム」が登場する、犬好きにはたまらないセットです。
\1320（税込）
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LD539
プティBOX 紅茶クッキー&ミニタオルセット
「プティBOX 紅茶クッキー」と「シグリッド」のミニタオルのセット。 お菓子のパッケージとタオルの両方に、凛とした姿が愛らしいシグリットが描かれた、ファンにはたまらない「お揃い」のデザインです。単品で揃えるよりも少しお得に手に入る、今だけの限定セットをぜひお楽しみください。
\1320（税込）
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LD540
トゥワイス ベイクド クッキー&ミニタオルセット
トゥワイス ベイクド クッキー スプリング 4個入と、ミニタオル（マイキーフレンズ）がセットになった、トンカチストア限定のちょっとお得なセット。ギフトにもおすすめです。
\1650（税込）
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LD538
苺のバームクーヘン&トートバッグセット（全3色）
甘酸っぱい苺が香るしっとり食感のバームクーヘンと、Pomona柄トートバッグを組み合わせた、トンカチストア限定の贅沢なセット。 バッグとお菓子の箱が同じ「イチゴ×はりねずみ」のデザインで揃っているので、統一感もありギフトとしての華やかさは抜群。 美味しいお菓子を楽しんだ後も、使い勝手の良いA4トートが手元に残る、思い出に残る贈り物にぴったりなセットです。
\3300（税込）
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LD541
単体商品概要プチギフトに最適！ほろほろ食感のクッキーBOX
1枚1枚丁寧に焼き上げた、口どけの良いクッキーを、小さなBOXに詰め込みました。パッケージには、たくさんのアイデアスケッチから生まれた“スケッチねこたち”と、今年から新しく加わった“スケッチいぬたち”が描かれています。
各670円（税込）
プティBOX バニラクッキー
プティBOX バニラクッキー
バニラビーンズの甘い香りが、シンプルな美味しさを引き立てます。
価格：670円（税込）
▼商品ページはこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1967
プティBOX 紅茶クッキー
プティBOX 紅茶クッキー
豊かなアールグレイの香りが広がる、上品な味わいです。
価格：670円（税込）
▼商品ページはこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1966
春の香りを届ける「苺のバームクーヘン」
苺のバームクーヘン
甘酸っぱい苺の香りがふんわり広がる、しっとりとしたバームクーヘン。きめ細やかな生地を丁寧に焼き上げ、仕上げのシュガーコーティングで上品な甘さに仕上げました。ピンクとオレンジのBOXに、人気のはりねずみ三兄弟と、新キャラクター「Curly, Frosty and Love.」が大集合。パッケージのどこかに隠れている1匹を探す楽しみも。
価格：1,500円（税込）
▼商品ページはこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1968
食感を楽しむ「トゥワイス ベイクド クッキー」
トゥワイス ベイクド クッキー スプリング 4個入
1枚1枚丁寧に焼き上げたほろほろ食感のクッキーを、リサ・ラーソンのスケッチを元にデザインされたマカロンカラーの小さなBOXに詰め込んで。豊かなアールグレイの香りが広がる、ほろりと口どけの良い食感のクッキーです。土台のクッキーを焼いた後、異なる生地を絞りトッピングして再度焼き上げる「2度焼き」製法。しっとり、ほろっとした多様な食感が楽しめます。爽やかなブルーにオレンジのストライプがアクセント。パティシエ帽の“マイキー”や、背面にたたずむライオンの“レオ”が愛らしいデザインです。
価格：980円（税込）
内容：各1個
●ストロベリー
こんがりと焼き上げたクッキーに甘いストロベリーの組合せ。
●マーブルチョコ
ココア生地のクッキーにマーブル模様のまろやかなチョコレート。
●ホワイトチョコ
こんがりと焼き上げたクッキーにホワイトチョコ、アーモンドをトッピング。
●チーズ
バターの風味豊かなクッキー生地に、チェダーチーズ風味のチョコの組合せ。
▼商品ページはこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1969
正面
背面
キハチについて
食の新しい発見と、楽しさと、豊かさを提案するKIHACHI。自由な発想とアイデアで、ジャンルをこえた料理を提供するレストラン「KIHACHI」、レストランのデザートから生まれた「patisserie KIHACHI」、カフェスタイルでキハチの味が楽しめる「KIHACHI CAFE」と、多彩な業態を展開。
▼キハチ オフィシャルサイト
https://www.kihachi.jp/
Lisa Larson （リサ・ラーソン）(https://lisalarson.jp/)
1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。
▽トンカチストア
https://shop.tonkachi.co.jp
▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト
https://lisalarson.jp