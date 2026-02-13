前田工繊株式会社

土木・建築資材及び各種不織布を製造・販売する前田工繊株式会社（本社：東京都港区、社長：前田尚宏）は、2026年2月13日(金)に、2026年6月期 第２四半期（中間期）（2025/7/1～2025/12/31）の決算を発表いたしました。

2026年6月期 第２四半期（中間期） 決算

当中間連結会計期間の売上高は、37,904百万円（前年同期比16.5％増）となりました。利益面におきましては、営業利益は7,175百万円（同0.3％増）、経常利益は為替差益を計上したこと等により7,859百万円（同8.8％増）、親会社株主に帰属する中間純利益は5,406百万円（同9.4％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

≪ソーシャルインフラ事業≫

主力の土木・建築資材事業については、公共工事関連の資材納入が想定以上に進捗し、当社の主要製品である盛土補強材が好調であったほか、汚濁防止膜などの海洋関連資材、河川護岸用資材、構造物メンテナンス関連の資材等が総じて堅調に推移し、売上・利益ともに、好調であった前年同期の実績をさらに上回りました。

また、当社グループ会社によるその他の事業も概ね計画通り進捗しましたが、水産加工事業は販売単価下落の影響が継続し、繁忙期（７月～11月）の売上が予想を下回ったため、売上・利益とも前年同期の実績を下回りました。なお、2024年12月に子会社化した株式会社犀工房、2025年４月に子会社化した前田工繊産資株式会社の業績についても概ね計画通り進捗し、当セグメントの売上・利益の増加に寄与しております。

以上の結果、当セグメントの売上高は25,171百万円（前年同期比34.1％増）、営業利益は5,161百万円（同

16.8％増）となりました。

≪インダストリーインフラ事業≫

自動車用鍛造ホイール事業については、ＢＢＳジャパン株式会社において、国内向けＯＥＭの販売数量の減少がありましたが、海外向けＯＥＭや国内外のアフター市場向け販売は堅調に推移し、売上・利益とも前年同期の実績を上回りました。また、海外子会社のBBS Motorsport GmbHによる欧州でのホイール販売については、前期の大口取引の反動減による売上減少と利益率の低下により、売上・利益ともに前年同期の実績を大きく下回りましたが、当期計画に対しては、概ね順調に進捗しております。

衣料・各種産業資材事業については、精密機器用ワイピングクロス等の主力製品の販売が好調で、売上・利益とも前年同期の実績を上回りました。

以上の結果、当セグメントの売上高は12,732百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益は2,739百万円（同19.4％減）となりました。

★詳細につきましては、本日発表の2026年6月期 第２四半期 決算短信〔日本基準〕（連結）をご覧ください。



決算短信 - 前田工繊株式会社 (maedakosen.jp)

https://www.maedakosen.jp/ir/irlib/tanshin/

前田工繊株式会社

1972年の設立以来、インフラ（社会資本）の整備・維持に携わる会社として、土木資材の製造・販売ならびに各種繊維を原料とした産業資材および不織布の製造・加工・販売を行うことで業容を拡大してまいりました。

「ジオシンセティックス」の総合企業として、地域の皆様の安心・安全で豊かな社会づくりや、より災害に強い国土づくりに貢献しています。