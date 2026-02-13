「第21回こだわり食品フェア2026」に「新東京都GAP」ブース登場

株式会社ITS

（公財）東京都農林水産振興財団は東京都の委託を受けて、令和８年2月18日（水）、19日（木）、20日（金）に幕張メッセにて開催される「第21回こだわり食品フェア2026」において、東京都独自の「新東京都GAP」を紹介するブースを出展します。

本ブースでは、食品安全や環境保全、労働安全など、持続可能な農業を実現するための取り組みである新東京都GAPの考え方や実践例を分かりやすく紹介し、食品バイヤーの皆さまに信頼できる農産物づくりの背景を発信します。

新東京都GAPとは

GAP（ギャップ）とは、「Good Agricultural Practices（良い農業の実践）」の略で、農産物を生産する過程において、「食品安全・環境保全・労働安全」などを守るための基準と取り組みを指します。「農業生産工程管理」とも呼ばれています。

東京都では、持続可能な東京農業の実現に向けて、平成30年4月より、国のGAPガイドラインに準拠し、都市農業の特徴を反映した「東京都GAP」を推進してきました。令和5年からは、今までの東京都GAP認証から、「人権保護・農業経営管理」を加え、国際的なGAP水準まで基準を引き上げた「新東京都GAP認証制度」を開始しています。

GAPに取り組むメリット

（1）農業者へのメリット

農作業の点検・記録・確認を行い、農業経営を「見える化」することで、品質向上や事故防止、計画的な生産・販売、従業員の意識向上などにつながります。

（2）流通事業者へのメリット

生産履歴が明確なため、トレーサビリティが確保され、安心して農産物を販売できます。また、出荷量や時期の見通しが立ちやすく、計画的な取引が可能になります。

（3）消費者へのメリット

安全・安心な農産物を選ぶ目安となるほか、SDGsや環境保全、東京農業を次世代につなぐ取り組みを応援することにつながります。

認証の広がり

令和８年２月２日時点で、東京都GAP認証取得者は36件、新東京都GAP認証取得者は48件となっています。

認証品目は、野菜44品目、果樹11品目、茶3品目（令和８年２月２日現在）に及びます。

認証取得者や品目の詳細は、東京都産業労働局のホームページで確認できます。

検索ページ

（東京都産業労働局） https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/gap

（TOKYO GROWN） https://tokyogrown.jp/learning/agriculture/gap/

出展概要

・イベント名：第21回こだわり食品フェア2026

・会期：令和８年2月18日（水）19日（木）20日（金）10:00～17:00（最終日は16:00まで）

・会場：幕張メッセ （展示ホール11内 ブース番号11-312 新東京都GAP認証農産物展示会）

・出展内容：新東京都GAP制度紹介、パネル展示

・同時開催：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026 他

・主催：一般財団法人 食品産業センター

・後援：農林水産省

・協賛：朝日新聞社

【第21回こだわり食品フェア2026】

https://www.shokusan.or.jp/fair/

出展ブース来場者を対象に、東京都GAPに関するアンケートを実施します。回答していただいた方には、東京産ビーツパウダーをプレゼントする予定です。

お問い合わせ先

（公財）東京都農林水産振興財団

地産地消推進課

こだわり食品フェア担当：to-gap@tdfaff.com