『特等メイドのポーラは幸せを詠う～聖なる言霊で人々を救うたび、寡黙の辺境伯様が静かに溺愛してくれるので幸せです～』、2/14（土）より、全国の書店＆電子書籍ストアで発売！

株式会社indent

65万人の作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、indentが主催した【第1回サーガフォレスト・ブレイブ文庫編集部小説大賞】（※2）にて銀賞を受賞した作品『特等メイドのポーラは幸せを詠う～聖なる言霊で人々を救うたび、寡黙の辺境伯様が静かに溺愛してくれるので幸せです～』（著者：青空あかな、イラスト：眠介、出版社：株式会社一二三書房）を、2月14日（土）より、全国の書店やオンライン書店および「Amazon」をはじめとする各種電子書籍ストアにて発売を開始いたしますことをお知らせいたします。

＜indent主催・第1回サーガフォレスト・ブレイブ文庫編集部小説大賞《銀賞》受賞作＞

indentでは、「原作を生み出す作家の皆さまが集中して執筆に取り組める環境の構築と、企業と新たな才能の出会いが増え、心動かすコンテンツが生まれていく循環の構築」を目指し、国内外の企業の皆さまに向けて、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出をトータルサポートしてまいりました。「Nolaエージェント機能」では、小説投稿サイトに投稿されていない作品も含め、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品を発掘するほか、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作の募集から発掘・制作までワンストップで支援しております。

indentと一二三書房は、2023年より、「編集部の掲示板」機能を活かした有望な原作の発掘につとめ、2025年に作家の皆さまの商業デビュー支援に向けたさらなる連携強化を目指し、創作コンテスト「第1回 サーガフォレスト・ブレイブ文庫編集部 小説大賞」を共催いたしました。このたび連載が開始された作品『特等メイドのポーラは幸せを詠う～聖なる言霊で人々を救うたび、寡黙の辺境伯様が静かに溺愛してくれるので幸せです～』は、本コンテストの銀賞受賞作を書籍化した作品です。

indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家と企業の皆さまをつなぐエージェント事業を通し、日本における漫画市場のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

■作品概要

タイトル：特等メイドのポーラは幸せを詠う～聖なる言霊で人々を救うたび、寡黙の辺境伯様が静かに溺愛してくれるので幸せです～

著者：青空あかな

イラスト：眠介

発行：株式会社一二三書房 「サーガフォレスト」

ISBN：978-4824205933、四六判、256ページ

価格：1,650円（本体1,500円＋税10％）

発売開始日：2月14日（土）

■あらすじ

聖なる言霊という特別なスキルを持つ男爵令嬢ポーラ。婚約者と義妹によって家を追い出された彼女は、恐ろしい噂が絶えない「寡黙の辺境伯」から出ていたメイド募集へ勝手に応募されてしまう。辺境伯ルイに初めは怯えるポーラだったが、彼の書く「魔法文字」から優しい人柄を感じ、この屋敷で働きたいと思うように。そして「特等メイド」として雇われることになる。周りの人々の様々な願いを叶え、心を通わせるうち、徐々に辺境伯との距離も近づいてゆき――。

※書籍に関する詳細は特設ページよりご確認ください。

特設ページ :https://hifumi.co.jp/lineup/9784824205933/

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」「自社レーベル『NolaブックスGlanz』『NolaブックスBloom』」という４つの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細はこちらからご覧ください：https://nola-novel.com/path-to-commerce/ (https://nola-novel.com/path-to-commerce/)

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家の皆さまが集中して執筆に取り組める環境の構築と、企業と新たな才能の出会いが増え、心動かすコンテンツが生まれていく循環の構築」を目指し、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出を目指す企業の皆さま、作品を共同制作する企業の皆さまを募集しています。「Nolaエージェント機能」では、小説投稿サイトに投稿されていない作品も含め、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。また、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作の募集から発掘・制作までワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください： https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

※２）「第1回 サーガフォレスト・ブレイブ文庫編集部 小説大賞」とは

indentと一二三書房が共催する、作家の皆さまの商業デビュー支援に向けた創作コンテストです。金賞および銀賞の各賞に選出された作品は書籍化が確約されます。

第1回目となるこのたびは、2025年2月7日（金） ～ 3月31日（月）までの間、ハイファンタジー、ローファンタジーでは異世界を舞台にしたバトル、主人公最強、ハーレム、成り上がりなど幅広く探しています。また、悪役令嬢系、シンデレラストーリー、成り上がり系など、女性主人公が生き生きと活躍する作品などを募集いたしました。

※コンテスト特設ページはこちら(https://story.nola-novel.com/events/sagaforest-bravenovel-2025)。

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。