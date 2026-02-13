【佐賀玉屋】2月18日(水)から「有田の匠 有田陶芸協会展＋佐賀大学合同展」開催。

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越悠登）は2026年2月18日(水)から2月23日(月)までの6日間、「有田の匠 有田陶芸協会展＋佐賀大学合同展」を南館7階催場にて開催いたします。

本展では、400年を超える歴史を誇る有田焼の伝統を受け継ぐ有田陶芸協会の作家陣による円熟の作品と、佐賀大学の学生たちが挑む自由で瑞々しい表現を一堂にご紹介。熟練の技が生み出す格調高い造形美と、次代を担う若き感性が放つ新たな息吹が、同じ空間で響き合います。

また、２月18日(水)、2月21日(土)には今泉今右衛門や酒井田柿右衛門などによるギャラリートークを開催。さらに会場にて、ご来場のお客様に、出品作家が制作した珈琲碗や酒盃でお飲み物をお楽しみいただける場もご用意しております。

受け継がれてきた技と未来へ広がる創造力。その交差点に立ち会うことで、有田焼の“いま”と“これから”を「見て、聴いて、触って」体感していただける特別な合同展です。

作品紹介

（故）井上萬二

白磁壺（径31×高さ27cm）

1,320,000円

酒井田柿右衛門

濁手薔薇文花器（径15×高さ32cm）

1,320,000円

今泉今右衛門

色絵吹墨墨はじき四季花文梟置物（幅14×奥行10×高さ18.5cm）

1,320,000円

その他 作品紹介

左：奥川俊右衛門

白磁和柄文花瓶（径27.5×高さ20.5cm）

825,000円

右：奥川真以子

マロンフルール（幅26.5×奥行27×高さ12cm）

220,000円

左：小畑裕司

幹桜文大皿（径36.5×高さ7cm）

935,000円

右：梶原茂正

氷裂釉大鉢（径45×高さ17cm）

330,000円

左：河口純一

角花文花器（幅14×奥行13.5×高さ28cm）

77,000円

右：嶋田敏生

ノアの方舟（幅88×奥行14×高さ24cm）

1,500,000円

左：庄村健

藍染香炉（径19.5×高さ17.5cm）

550,000円

右：庄村久喜

花器－大地の欠片－（幅15×奥行14.5×高さ26cm）

330,000円

左：高森誠司

白瓷壺（径16.5×高さ19cm）

110,000円

右：辻拓眞

線刻陶額「胡蝶の記憶」（画寸：縦24×横10.5cm）

110,000円

左：辻聡彦

線刻陶額「脊振朝景」（画寸：縦27×横37.5cm）

495,000円

右：辻常睦

御神馬（幅24×奥行6×高さ21cm）

770,000円

左：照井一玄

色絵磁器壺 装う VI（径24×高さ40.5cm）

550,000円

右：中尾純

青白磁面取線彫花器（径14×高さ26.5cm）

286,000円

左：中尾恭純

彩色象嵌花生（径19.5×高さ38cm）

550,000円

右：中村清吾

白磁香炉（径17.5×高さ20cm）

187,000円

左：長友薫徳

白磁丸水指（径18×高さ16cm）

77,000円

右：西山正

白磁彫壺（径22.5×高さ20cm）

434,500円

左：野中克彦

青白磁線彫鉢（径27×高さ7.5cm）

33,000円

右：廣澤益次郎

彩下彩桜文皿（径39×高さ7cm）

220,000円

左：（故）前田泰昭

暁光－2020－（径30×高さ30cm）

1,870,000円

右：松尾勝也

艶釉彩壺（径25×高さ38cm）

550,000円

左：溝上雅人

絵唐津大皿（幅55×奥行42.5×高さ3cm）

88,000円

右：山口文彦

青白磁線文壺（径25×高さ40cm）

660,000円

山口幹彦

青白磁輪線文壺（径17.5×高さ33.5cm）

275,000円

限定1組 販売

匠のぐい呑コレクション

「有田の匠」ぐい呑27点セット〈限定1組〉

特別価格 660,000円

ギャラリートーク

各日、午後2時から

■２月18日(水)

佐賀大学 教授 田中右紀氏

今泉今右衛門

ほか

■2月21日(土)

佐賀県立九州陶磁文化館 館長 鈴田由紀夫氏

酒井田柿右衛門

ほか

※出演者は変更となる場合があります。

器の魅力で味わう一杯

出品作家の珈琲碗で愉しむひととき出品作家の酒盃で味わう一献

当日は会場にて、ご来店のお客様に、出品作家が制作した珈琲碗や酒盃でお飲み物をお楽しみいただける場をご用意しております。

器がもたらす、特別なひとときをぜひご堪能ください。

⚫︎珈琲（1杯） 300円

⚫︎お酒（1杯） 300円

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されております。

※お車でご来場の方、および運転される方の飲酒はお控えください。

有田の匠 有田陶芸協会展＋佐賀大学合同展 開催概要

○開催日時：2026年2月18日(水)～2月23日(月)

※最終日は午後4時閉場

○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151