ENGINEAIが第1回世界人型ロボット格闘大会URKLを発起し開幕

2026年2月9日、深圳のENGINEAIテクノロジー株式会社が発起し、深圳拳明星ロボットテクノロジー有限公司が共催する第1回世界人型ロボット自由格闘大会（Ultimate Robot Knock-out Legend、略称「URKL」）の発表会が開催されました。この大会は、人型ロボットに焦点を当てた商業自由格闘イベントとして、テクノロジー界の代表者、高校チーム、国内外のメディアが集まり、この「テクノロジー＋スポーツ」の革新的なイベントの正式な始動を見守りました。

発表会では、ENGINEAIの創業者兼CEOの趙同陽、拳明星ロボット大会の責任者張鋭、さらにタイのチャンピオン・ボクシング選手のブアカーオなどのゲストが発言し、大会の位置付けと産業計画について体系的に説明しました。現在、具身知能と人型ロボットは急速に産業化に向かっており、核心アルゴリズム、運動制御、材料技術の持続的な突破が進んでいます。加えて、2026年のワールドカップやアジア大会などの世界的なスポーツ熱潮が重なる中、「テクノロジー＋スポーツ」は新たな注目を集めています。URKLは「中国ロボット武道スタイル」を特色として、競技の観賞性と技術的挑戦を融合させ、技術競技と文化の発信が協力して発展する国際的なプラットフォームを構築します。

趙同陽は、優勝チームに10kgで約1000万元相当の純金ベルトを授与することを発表し、人型ロボット分野の最高の栄誉を象徴します。大会の今シーズンの定期競技会場は、龍崗のFRLロボットクラブに決定されました。龍崗の関連部署の支援を受けて、大会は常態運営メカニズムを形成します。主催者は、この大会が世界中の技術チームに高強度の実際の対抗シーンを提供し、核心技術の検証、製品の進化、人材の育成の重要なプラットフォームとなり、ラボの成果を実際の応用に転換し、業界の標準を整備することを促進すると述べました。

RKLは単なる競技イベントではなく、技術協力、リソース統合、人材育成、資本の連携を一体化させた産業プラットフォームです。「テクノロジー＋スポーツ＋文化」の深い統合を促進し、「研究開発-生産-応用-投資」のエコシステムを構築します。ENGINEAIは大会を結びつけとして、グローバルな協力を深化させ、多様な応用シーンを拡大し、具身知能産業を単点突破からシステムのアップグレードへと推進し、中国のロボット産業がより広い国際的な舞台に進出できるよう支援すると表明しています。