【タンスのゲン】学生視点とデータ分析で新たな価値創出へ！福岡大学商学部太宰ゼミと産学連携プロジェクトを展開

タンスのゲン株式会社福岡大学商学部太宰ゼミとの産学連携プロジェクト、最終成果発表会の様子

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、EC事業を通じて蓄積してきた膨大な購買データやウェブ行動データのさらなる活用を目的に、福岡大学商学部、太宰潮教授が指導するゼミの学生と、産学連携の取り組みを実施しました。

2025年5月に活動を開始し、実務に即した形で連携を推進。「商品企画」および「データ活用」の2軸で活動を展開し、2026年2月3日に最終成果発表会を開催しました。

◇福岡大学商学部太宰ゼミとの産学連携活動の概要

福岡大学商学部 太宰潮教授

福岡大学商学部 太宰潮教授が指導する太宰ゼミは、消費者行動論やマーケティングデータ解析を専門としています。

タンスのゲンでは、自社ECで保有する購買・行動データのさらなる活用を見据え、データ分析に関する専門的な知識と学生ならではの柔軟な発想に期待し、本産学連携活動を開始しました。

2025年5月の活動開始以降、「商品企画」および「データ活用」をテーマとした取り組みを行ってきました。

◇学生による「商品企画」と「データ活用」の実践

本取り組みでは、「商品企画」と「データ活用」の2つのテーマを軸に、学生が4班に分かれて活動を行いました。

「商品企画」では、顧客の声や購買傾向も踏まえながら、学生自身の生活者視点をもとに、暮らしをより快適にすることを目的とした商品の検討・提案を行い、割れない鏡や組み替え可能なソファといったアイデアが挙げられました。

また、「データ活用」では、購買・行動データなどのビッグデータの分析を通じて、メールマガジンの内容提案やクロスセル施策の検討など、今後の施策につながる提案を行いました。

活動にて開発する鏡のサンプルを確認する様子活動にて開発するソファのサンプルを確認する様子

◇最終成果発表会を開催

2026年2月3日、本取り組みの締めくくりとして最終成果発表会を開催しました。

当日はタンスのゲンの社員も参加し、学生による商品企画およびデータ活用に関する発表が行われました。

発表では、これまでの検討内容や分析結果について説明がなされ、参加した社員との間で意見交換が行われました。

学生の着眼点や内容の整理力に対しては、驚きや感嘆の声が聞かれる場面もあり、本取り組みの成果を共有する機会となりました。

◇今後の産学連携活動について

タンスのゲンでは、本取り組みを通じて、学生ならではの視点から多くの気づきを得るとともに、データ活用において、まだ十分に活かしきれていない可能性があることを再認識しました。

今回の連携で得た学びを、今後はお客様にとってより良い購入体験の提供につなげていきたいと考えています。

また、産学連携の取り組みとして、福岡大学・太宰ゼミとは今後も継続的な連携を視野に入れ、若者の成長につながる実践的な学びの機会を積極的に創出していきます。

学生による発表の様子