【新国立劇場】モーツァルト珠玉のアリアが綴る 稀代のプレイボーイの物語『ドン・ジョヴァンニ』

文化庁『ドン・ジョヴァンニ』 2022年公演より 撮影：堀田力丸

新国立劇場（東京都渋谷区）では3月5日（木）よりモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』を上演します。稀代のプレイボーイ、ドン・ジョヴァンニの華麗なる恋の遍歴と衝撃的な最期を描いたモーツァルトの大人気作。次々に女性を渡り歩いた挙句、地獄へ落とされたスペイン伝説の色事師"ドン・ファン伝説"をもとにした、劇的で疾走感に満ちた名作オペラです。デモーニッシュな魅力あふれる主人公と女性達の美しいアリアが次々と展開し、モーツァルトの魅力を余すことなく伝えます。タイトルロールにはモーツァルトを得意とする世界的バリトン、ヴィート・プリアンテが5年ぶりに新国立劇場に登場。ドンナ・アンナにはスター・ソプラノのイリーナ・ルングが出演。レポレッロのフランチェスコ・レオーネ、ドンナ・エルヴィーラのサラ・コルトレツィス、ドン・オッターヴィオのデイヴ・モナコとイタリア注目の若手が勢揃い。飯森範親の指揮のもと、極上のモーツァルトをお届けします。

欲望のままに生きる男 その先に待ち受けるものはー

公演情報 :https://www.nntt.jac.go.jp/opera/dongiovanni/

人々を魅了してやまない稀代のプレイボーイ、ドン・ジョヴァンニの華麗なる恋の遍歴と衝撃的な最期を描いた、モーツァルトの人気作。娘を誘惑してその父親を殺し、石像として現れた父親の幽霊に地獄へ連れていかれる伝説の色事師“ドン・ファン伝説”をもとにした、劇的で疾走感に満ち、喜劇と悲劇を絶妙なバランスで味わえる名作オペラ。

デモーニッシュな魅力あふれる主人公と憎めない性格の従者レポレッロ、対する女性達の数々の美しいアリアで綴られていき、石像との息詰まる対決とそれに続くラストの地獄落ちは、圧巻のクライマックスです。

アサガロフ演出は主人公を18世紀に実在した色男カサノヴァになぞらえ、舞台をヴェネツィアに移しています。美しく優雅で、古典的ながらモダンなセンスの光る舞台美術や衣裳も見どころのひとつです。モーツァルトのオペラを観てみたいというオペラ初心者の方にも、通の方にもお薦めの作品です。

最高のモーツァルト歌いが勢揃い！極上の『ドン・ジョヴァンニ』をオペラパレスで！

V.プリアンテI.ルング

タイトルロールのドン・ジョヴァンニにはモーツァルトを得意とする世界的バリトン、ヴィート・プリアンテが5年ぶりに新国立劇場に登場。ドンナ・アンナには圧倒的な美声で観客を魅了するスター・ソプラノのイリーナ・ルングが出演。レポレッロに美声の若手バス歌手、フランチェスコ・レオーネ、ドンナ・エルヴィーラにはイタリアで大躍進中のリリック・ソプラノ、サラ・コルトレツィス、ドン・オッターヴィオに若手出るカント・テノールのデイヴ・モナコと、イタリア注目の若手が勢揃い。飯森範親の指揮のもと、極上のモーツァルトをお届けします。

＜あらすじ＞

左上より飯森範親、G.アサガロフ、V.プリアンテ、田中大揮、F.レオーネ、I.ルング、D.モナコ、S.コルトレツィス、近藤圭、盛田麻央『ドン・ジョヴァンニ』 2022年公演より 撮影：堀田力丸

無類の色男ドン・ジョヴァンニが、ある晩騎士長の娘ドンナ・アンナのもとに忍び込むも、駆け付けた騎士長を刺殺してしまう。従者のレポレッロと逃げる途中で、かつて捨てた女ドンナ・エルヴィーラに迫られたり、村娘ツェルリーナを口説いたりと放蕩の限りを尽くす。やがて悪行が明らかになり逃げだした先は決闘で殺した騎士長が眠る墓場。ドン・ジョヴァンニは、不敵にも騎士長の石像を晩餐に招く。石像は彼に改悛を迫るが、ドン・ジョヴァンニは意に介さずついには地獄に落とされる。

新国立劇場『ドン・ジョヴァンニ』ダイジェスト映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1rmI0V4HahE ]

新国立劇場2025/2026シーズンオペラ 『ドン・ジョヴァンニ』

【公演日程】

2026年3月5日（木）18:00／7日（土）14：00／8日（日）14：00／10日（火）14:00／12日（木）13:00

【会場】新国立劇場オペラパレス

【スタッフ・出演】指揮：飯森範親／演出：グリシャ・アサガロフ／美術・衣裳：ルイジ・ペーレゴ／出演：ヴィート・プリアンテ、田中大揮、フランチェスコ・レオーネ、イリーナ・ルング、デイヴ・モナコ、サラ・コルトレツィス、近藤 圭、盛田麻央／合唱：新国立劇場合唱団／管弦楽：東京交響楽団

【チケット料金】 S：26,400円 ・ A：22,000円 ・ B：15,400円 ・ C：9,900円 ・ D：6,600円・ Z（当日のみ）：1,650円

【チケットのお求め】新国立劇場ボックスオフィス 03-5352-9999 WEBボックスオフィスhttps://nntt.pia.jp/

※WEBボックスオフィスで学生（5%）、ジュニア（20%）、高齢者（5%）割引チケットもお取り扱い中。

※新国メンバーズに登録すると、25歳／39歳以下の方はS・A席5,000円／11,000円の優待チケットをお求めいただけます。

https://www.nntt.jac.go.jp/ticket/youth-members/

※新国立劇場当日券は、学生の方は50％割引となります（D席・Z席除く）。ボックスオフィス（窓口・電話）で取扱。

公演およびチケットの詳細については、新国立劇場ウェブサイトをご覧ください。

公演情報WEBサイト https://www.nntt.jac.go.jp/opera/dongiovanni/(https://www.nntt.jac.go.jp/opera/dongiovanni/)

