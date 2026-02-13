子育て応援イベント「イオン すくすくラボ inイオンモール須坂」の開催

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

当財団は、2026年2月21日(土)、イオンモール須坂(長野県須坂市)にて「イオン すくすくラボ」を開催いたします。

当日は、筑波大学名誉教授 徳田 克己先生（当財団理事）を講師にお招きし、「子どもの心を強くする子育ての秘訣」をテーマで講演していただきます。乳幼児から未就学児の保護者の方々に向けた子育てに関する実践的なアドバイスを提供します。また、講演後には、木製たまごを使った木育遊びをしながら、自然素材ならではのぬくもりに親しむ、木育ワークショップを行います。

ご多用の折とは存じますが、親子の笑顔あふれる様子をご取材賜りますよう、お願い申し上げます。取材を希望される方は2月19日（木)までに別添の申込書をメール添付にてご送付ください。

・日程

2026年2月21日(土) 13:00～14:30

・開催地

イオンモール須坂3階 イオンホール (〒382‐8501長野県須坂市大字福島386番地１)

・講 師

筑波大学名誉教授 アール医療専門職大学教授 徳田 克己 様

・参加者

25組、60名程度（乳幼児のお子さまがいらっしゃるご家族）

・プログラム内容

13時00分～13時10分挨拶・導入

13時10分～14時40分「心を強くする育児」質疑応答

14時40分～15時00分 木育ワークショップ

・協力

（一社）日本歯固め玩具協会 tiny teeth、ARTISAN、上田短期大学幼児教育学科の学生

＜補足説明＞

シリコンビーズおよびビーズを用いて赤ちゃんのための歯固めやおもちゃホルダーの製作技術を学ぶ

資格団体で、全国でワークショップやレッスンを通じて子育て中のパパママに支援されています。

新利府店での様子公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。





