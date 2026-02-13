【全国の対象カフェで使えるゴールドカードプレゼント！】2/28(土)~3/2(月)結婚準備を楽しく進めるウェディング初体験フェス開催決定 in DRESSY ROOM OSAKA（大阪駅直結）

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、大阪駅直結商業施設ＫＩＴＴＥ大阪6F、ウェディングのテーマパークカフェ"DRESSY CAFE"にて2/28(土)~3/2(月)の3日間限定で「DRESSY ROOM OSAKA」にてこれから結婚式をお考えのカップル様に向けた、個室相談やウェディングドレス試着ができる豪華特典付きのウェディング初体験フェスを開催することをお知らせいたします。

【2/28(土)~3/2(月))限定開催】ウェディング初体験フェス in 大阪

大阪駅直結の話題のカフェ"DRESSY CAFE"で、おふたりの結婚式準備をサポートする特別なフェスが2/28(土)~3/2(月)限定で開催決定。先着10組さま限定で準備を始めた今しか撮影できないスタートドレスフォトをプレゼント。普段のフェアでは体験ができない、充実したコンテンツを体験が叶います。

『ウェディング初体験フェス』とは？

おすすめコンテンツDRESSY ROOM OSAKAは他にはない体験型のカウンターです。相談カウンターブースでは様々な結婚式相談が可能。全国のエリアの1700以上にもなるPLACOLE & DRESSY認定会場をご紹介いたします。結婚式場相談はもちろんのこと、フォトウェディング、少人数挙式、リゾート挙式、見積もり相談など、結婚式に関連する様々な内容が相談可能となっております。そして相談をしながら、様々なウェディングを体験できる体験型相談サロンとなっております。ドレス試着体験やフォト撮影なども体験可能。業界初の“体験型”花嫁相談カウンターで、それぞれの検討状況に合わせてコンテンツをご案内いたします。

豪華特典一覧

特典１.【10組限定】スタートドレスフォト撮影

プチフォトスタジオでウェディングドレスを着用しての撮影体験が可能です。

特典２.【条件を満たせば全員！】増額！最大111,500円分クーポンプレゼント！

結婚式準備をお得に進めるクーポンをプレゼントします。

特典３.【条件を満たせば全員！】260種類以上から選べるオリジナル婚姻届

記念に残るオリジナル婚姻届が無料で手に入ります。

特典４.【条件を満たせば全員！】オリジナル高級紅茶プレゼント中！

イベントご参加とフェア予約をお取りいただいた方限定で大人気24種類のオリジナルブレンドのカラフルな紅茶を1箱プレゼント！ご自宅でも魔法のひとときをお楽しみいただけます。

特典５.全国のDRESSY CAFEで使えるゴールド会員カードも

全国のDRESSY CAFEで永久に10％OFFでご利用いただけるゴールド会員カードをプレゼント。お得な特典が満載のこの機会にぜひイベントに参加してみてください。

全国1,700以上の式場紹介が可能

遠方での結婚式も、大阪カウンターで気軽にご相談を。「ウェディング初体験フェス」では、全国1,700以上の提携式場の中から、おふたりのご希望に合った会場をご提案しています。横浜のカウンターにいながら、軽井沢や沖縄などの人気リゾート地、さらにはご出身地や思い出の場所など、全国どこでも対応可能です。遠方にお住まいのご家族とのアクセスを重視したい、旅行とあわせてリゾートウェディングを叶えたい、そんなお悩みにも、専門アドバイザーが丁寧にサポート。現地に行かずとも、比較・相談・イメージづくりまでしっかりお手伝いできるため、「まだ式場エリアも決まっていない」というカップルでも安心！会場探しのスタート地点として、多くの方にご利用いただいています。

イベント概要

今月のカバーモデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1046_1_ad46c0b85562012847f4404c7c27669e.jpg?v=202602130251 ]

■2月号表紙

カバーモデル：俳優/モデル 田鍋梨々花

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202602-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



