北海道中央バス株式会社の高速バス約200車両に「Wi-Fi BUS(R)」導入決定

株式会社ファイバーゲート

株式会社ファイバーゲート（東証スタンダード・札証：9450、本社：北海道札幌市、代表取締役社長執行役員：猪又 將哲、以下「ファイバーゲート」）は、北海道中央バス株式会社（札証：9085、本社：北海道小樽市、代表取締役社長：二階堂 恭仁、以下「北海道中央バス」）が運行する都市間高速バス約200台に対し、バス車内用Wi-Fiサービス「Wi-Fi BUS(R)」の提供を開始いたします。

本導入は、国土交通省の「交通サービス利便向上促進事業（交通DX・GXによる経営改善支援事業）」を活用し、導入コストを大幅に圧縮しながら通信品質を改善します。

＜導入の背景＞

北海道中央バスでは、他社の車両用Wi-Fiサービスを提供しておりましたが、接続の不安定さや通信速度に関して利用者様よりご意見をいただくなど、通信品質に課題を抱えておりました。そのためこの度、高品質な通信環境をご提案いたしました。

導入にあたり、札幌駅と新千歳空港区間をはじめ、北海道地方各地を結ぶ都市間バスにて実機を用いた通信速度試験を実施いたしました。既存機器とファイバーゲート機器の通信比較を行った結果、ファイバーゲートサービスが速度・安定性において優れた優位性を実証しました。

さらに、導入にあたっては「交通DX・GXによる経営改善支援事業」の活用をご提案しました。「交通DX・GXによる経営改善支援事業」は、国土交通省が主導する支援体制で、地域公共交通（バス・タクシー・旅客船等）や物流事業者が抱える深刻な人手不足と燃料高騰・脱炭素対応という2大課題をテクノロジーの力で解決することを目的としています。交通事業者が、最新ITツール（DX）やエコ車両（GX）を導入して、赤字脱却や人手不足解消を目指すのを国がバックアップする制度です。今回の取り組みは、これにより初期導入コストの一部を補助金で賄い、さらにファイバーゲート独自のプランを組み合わせることで、高品質なサービスを導入できる点が決め手となり、この度の採用決定に至りました。

＜導入概要＞

・ 導入対象：都市間高速バス 約200台

・ 開始時期：2026年1月下旬

・ 提供サービス：バス車内用Wi-Fiサービス「Wi-Fi BUS(R)」

・ 使用機器：Wi-Fi BUS対応機器（FGN-ER2等）

＜接続方法＞

１. SSID「Hokkaido Chuo Bus」を選択

２. パスワードを入力

３. ブラウザが起動し、表示された利用規約に同意（リダイレクト画面）

４. 簡易認証で接続完了

オリジナル認証画面

＜利用促進について＞

北海道中央バスとファイバーゲートは、Wi-Fiサービスの認知と利用促進を図るため、車内に接続手順を記載したガイドチラシの設置や掲示を行い、スムーズな接続環境をご案内いたします。

社内掲示用ポスター（B5）利用方法案内チラシ

■北海道中央バス株式会社について（https://www.chuo-bus.co.jp/corporation/）

会社名:：北海道中央バス株式会社【英語表記：Hokkaido Chuo Bus】

代表者:：代表取締役社長 二階堂 恭仁

本社:：〒047-8601 小樽市色内1丁目8番6号

設立:：1943年3月

証券コード：9085（札証）

事業内容：倉庫・運輸関連業

■株式会社ファイバーゲートについて｜ (https://www.fibergate.co.jp/)

会社名：株式会社ファイバーゲート【英語表記：Fibergate Inc.】

代表者：代表取締役社長執行役員 猪又 將哲

本社：〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 8 丁目 10-3

設立：2000 年 9 月

証券コード：9450（東証スタンダード/札証）

電気通信事業者 登録番号:第 358 号

事業内容：ホームユース事業、ビジネスユース事業、再生可能エネルギー（電力）事業、不動産事業、その他事業（WEBコンテンツサービスの提供等）

【本サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ファイバーゲート

北海道営業本部 北海道営業部

TEL：011-204-6121

お問い合わせ：https://www.wifibus.jp/contact/

バスWi-Fiサービスサイト：https://www.wifibus.jp/