アシオット株式会社、株式会社アシストリンクテクノロジーとの戦略的提携協議締結のお知らせ

アシオット株式会社

後付け式検針無人化サービスA Smartを展開するアシオット株式会社（本社所在地: 東京都港区、代表取締役: 三上 楊平、以下当社）は、2026年2月9日、株式会社アシストリンクテクノロジーとの戦略的提携協議を締結しましたのでお知らせいたします。



本提携を新たな事業成長の契機と位置付け、両社の強みを融合させることで、より高品質かつ付加価値の高いサービスを全国のお客様へご提供してまいります。

本提携は、当社が提供する後付け式メーター検針無人化サービスA Smart（エースマート）の、安定的な全国展開の基盤構築を目指すものです。両社は、戦略的パートナーとして技術力および営業力を融合させることで、A Smartによる電気・ガス・水道のインフラメーター監視およびデータ分析の市場開拓を進めてまいります。

今後、販売連携だけでなく、株式会社アシストリンクテクノロジーのご協力のもと技術・サービスに関するフィードバック体制の整備を行い、顧客価値向上に一層注力してまいります。

■ 株式会社アシストリンクテクノロジー

本社所在地 ： 東京都千代田区九段北四丁目2番1号 市ヶ谷スクエアビル

代表取締役 ： 谷津 宏和

Webサイト：https://www.ashisuto.co.jp/link-technology/

■ アシオット株式会社

本社所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表取締役 ： 三上 楊平

取締役社長 ： 朱 暁華

加盟団体 ： （公社）東京ビルメンテナンス協会、（公社）日本賃貸住宅管理協会

https://asmart.ai/

・ 電気、ガス、水道といったあらゆるメーカーのメーターに

・ 検針および点検から請求書自動作成までを完全無人化

・ 毎時/毎日/毎月の設定タイミングで、現地へ行かず遠隔自動検針

・ テキストデータだけでなく撮影メーター画像を最新1,000件保存する高信頼性

・ 長寿命電池駆動と内蔵SIMにより、電源工事/通信工事は不要

・ エネルギー消費量の可視化および分析でESG経営に貢献