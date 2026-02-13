¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¼ÂÂÖÄ´ºº2026¤ò¸ø³«¡¡Ìó8³ä¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤â½ÅÍ×¡×¤È¼Â´¶¡£¡¡¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤È´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ø
¿©»öÊä½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖfreeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Î¹¹ÔÆÃ²½·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î3¼Ò¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤òÄÌ¤¸¤¿¡È¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¡É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ½¾¶È°÷¤ÎÄÂ¶â·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥ê¡¼
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¡§¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¼ÂÂÖÄ´ºº2026
Ä´ºº¼çÂÎ¡§#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
Ä´ººÊýË¡¡§WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÊý¼°
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¤ª¤è¤ÓÍ¸ú²óÅú¿ô¡§¡ÄÂ¶â·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷ 382Ì¾¢°ìÈÌ¼Ò°÷ 418Ì¾
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹ÆâÍÆ¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡Ö½ÐÅµ¡§#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡Ù¡×¤ÈÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2693/128325/128325_web_2.png
2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÎò»ËÅª¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î½ÕÆ®¡£¤½¤³¤Ç¡¢·Ð±ÄÁØ¡¦°ìÈÌ¼Ò°÷800Ì¾¤ËÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó9³ä¤¬¡Ê87.9¡ó¡Ë¤¬¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÏÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È²óÅú¡£Êª²Á¹â¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ï¤â¤Ï¤ä°ì»þÅª¤Ê»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Á°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÀ¸³è¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï9³ä°Ê¾å¡Ê91.5¡ó¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2693/128325/128325_web_3.png
ÄÂ¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è²þÁ±¤Î¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¡Ê78.4¡ó¡Ë¤¬¡ÖÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤â½ÅÍ×¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ç¤Ï27.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÈÌ¼Ò°÷ÁØ¤Ç¤Ï40.4¡ó¤È¡¢¤è¤ê¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÉÔ°Â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2693/128325/128325_web_4.png
´ë¶È¡¦½¾¶È°÷ÁÐÊý¤¬Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¡Ê¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¡Ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿©»öÊä½õ¡×¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º61.1¡ó¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö°åÎÅ¡¦·ò¹¯¡Ê48.6¡ó¡Ë¡×¡¢¡Öºâ»º·ÁÀ®¡Ê39.4¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è»Ù±ç·Ï¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï4³ä¶á¤¯¡¢³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤ËÀ©Ìó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤º£¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÀáÌó¤Î¼êÃÊ¡×¤«¤éÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò²ð¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¡ÖÀ¸³è¤Î¼Á¡×¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¼«Á³¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2693/128325/128325_web_5.png
Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤òÄó¾§¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¡Ê37.4¡ó¡Ë¤¬¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÆÃ¤Ë·Ð±ÄÁØ¤Ç¤ÏÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê51.6¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ê¿»Æ©¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î3¼Ò¤Ë1¼Ò¡Ê29.8¡ó¡Ë¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú ¡£ºòÇ¯¤Î20.0¡ó¤«¤éÌó10¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤è¤½3¼Ò¤Ë1¼Ò¤Î³ä¹ç¤Ç¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Î¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2693/128325/128325_web_6.png
¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¦Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿·Ð±ÄÁØ¡¦°ìÈÌ¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î6³ä¶á¤¯¡Ê57.8¡ó¡Ë¤¬¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¼Ò°÷ÁØ¤Ç¤Ï9³ä°Ê¾å¡Ê93.9¡ó¡Ë¤¬¡ÖÆ³Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï·Ð±ÄÁØ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡ÖÀáÌóÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ï¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡È´ðÈ×¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬Í¿¤¨¤ë¡ÈË¤«¤µ¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é½¾¶È°÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬²æËý¤Ð¤«¤ê¤ÎËèÆü¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÀ¸³è¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥µ¥Ý¡¼¥È¤³¤½¤¬¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ¯¤¼ê¤«¤é¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁí³ç¡Û
ËÜÄ´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¼Â´¶¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Áý¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬ÄÂ¾å¤²Ê¬¤òÁê»¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾ÌÜÄÂ¶â¤È¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¸³èÍ¾ÎÏ¤ÎÐªÎ¥¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤«Ê¡Íø¸üÀ¸¤«¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÂ¾å¤²¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èó²ÝÀÇ¡¦À¸³è¼ÂÈñ¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÀ¸³è¼Â´¶¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¸å¤Ï¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¡ÖÀáÌóÈè¤ì¡×¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¼«¸Ê¸¦ïÓ¤Ê¤É¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¿ä»¡¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤È¤Ê¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄêÃå¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎµÄÏÀ¤¬ÎÌ¤«¤é¼Á¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ëÇ¯¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¤É¤¦Àß·×¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄêÃå¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï·Ð±Ä¤Î»ýÂ³À¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦»¿Æ±´ë¶È¡§
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Û¤«¡¢180¼Ò¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
¡¦¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×¡§
¡þ·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦
¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡þÆÃÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÀÑ¶Ë³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ»¿Æ±´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢
¤½¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡þÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
¢¨¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»öÌ³¶É¡Êthe3rd_chinage@kmcpr.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ìî ÁíÂÀÏº
ÀßÎ©Æü ¡§1987Ç¯1·î5Æü
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 1-£´-£µ ¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¥µ¥¦¥¹¥¿¥ï¡¼7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó®¤ÎÈ¯¹ÔÂå¹Ô
URL ¡§https://edenred.jp/ticketrestaurant/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌøÅÄ ¾»Ê
ÁÏ¶È¡¡ ¡§2020Ç¯9·î11Æü
½êºßÃÏ ¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô»ú°ÂÎ¤367-5 ²æ¼Õ¥Ó¥ë2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾å¼Á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½ÉÇñ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL ¡§https://resortworx.jp/
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚ ÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
URL¡§https://corp.freee.co.jp/
freeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹URL¡§https://www.freee.co.jp/benefit/outsourcing/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
