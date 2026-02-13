追手門学院大学が2月26日にBリーグ・大阪エヴェッサのGM今野翔太氏と竹内譲次選手を招きシンポジウムを開催 ― 「トップレベルで戦い続ける『準備力』と『思考法』」

写真拡大

追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）地域スポーツ人材育成コンソーシアムは2月26日（木）、茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」でシンポジウム「トップレベルで戦い続ける『準備力』と『思考法』」を開催する。当日は、B.LEAGUE B1所属「大阪エヴェッサ」のゼネラルマネージャー今野翔太氏と所属選手の竹内譲次氏を招請。「準備力」や「思考法」をキーワードに、パネルディスカッション等を行う。参加費無料、要事前申し込み（先着順／定員240名）。

　地域スポーツ人材育成コンソーシアムは、追手門学院大学におけるスポーツ人材育成の推進をはじめ、産業界、自治体、スポーツ団体等との連携体制を構築し、地域や産学と一体となった教育研究活動を展開している。

　今回のイベントは、市民や学生に、バスケットボール競技にとどまらずスポーツの魅力を伝えることを目的として、同コンソーシアムの会員でもある大阪エヴェッサと共同で企画したもの。会場となる茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」では、大学と地域、企業の連携のもと、大学生だけでなく市民も対象に、幅広い層に向けてスポーツ文化を発信している。

　当日のパネルディスカッションには、2名のゲストを招請。日本バスケットボール界を代表する選手であり、40代となった現在も第一線でプレーを続ける竹内譲次選手は、コンディション維持や日常の習慣づくりなど、長期にわたり競技力を保つための自己管理の考え方を語る。また、現役選手からゼネラルマネージャーへと立場を移した今野翔太氏は、競技現場での経験を踏まえた意思決定や組織マネジメントの視点を紹介する。

　ゲスト2名の異なる立場からの経験を、追手門学院大学社会学部の馬込卓弥教授と植松梓准教授を交えて議論することで、「準備力」や「思考法」をキーワードに、スポーツに限らずキャリア形成や日常生活にも応用可能な視点として掘り下げる。

　スポーツ愛好家はもちろん、部活動で上を目指す中高生や、プロの思考法を日常に活かしたい人にとっても必見の内容であり、トップアスリートが実践する取り組みや考え方に触れ、自分を成長させるヒントとなることが期待される。

　概要は下記の通り。

◆シンポジウム「トップレベルで戦い続ける『準備力』と『思考法』」 概要

【日　時】　2月26日（木）19:00〜20:00（受付 18:15〜／開場 18:45）

【会　場】

　茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」 1階きたしんホール（多目的ホール）

　住所： 大阪府茨木市駅前3丁目9-45

【ゲスト】

・大阪エヴェッサ ゼネラルマネージャー　今野 翔太氏

・大阪エヴェッサ所属　竹内 譲次選手

【内　容】

・パネルディスカッション

・質疑応答

【参加費】　無料

【定　員】　240名（先着順・要申込）

【申　込】

　下記URL（シンポジウム申し込みフォーム）から必要事項を入力のうえ送信

　https://forms.gle/GyiRWQohKn8CKoKr5

【主　催】　追手門学院大学　地域スポーツ人材育成コンソーシアム（事務局：スポーツ研究センター）

【協　力】　大阪エヴェッサ

【後　援】　茨木市

※詳細は下記URLを参照。

　https://www.otemon.ac.jp/event/seminar/_19697.html

▼イベントに関する問い合わせ先

　追手門学院大学 スポーツ研究センター 事務局

　TEL： 072-665-9217（研究所・センター窓口）

　E-mail： sports@otemon.ac.jp

▼取材に関する問い合わせ先

　追手門学院大学 広報課

　蛯原・織田

　住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1

　TEL：072-665-9166

　E-mail：koho@otemon.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/