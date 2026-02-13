¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Â´¶ÈÀ¸¤Îµ²±¤«¤é¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³Ø¤Ó¼Ë¡¡µì¡¦Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¤ò³ØÀ¸¤¬Àº¹ª¤ËÉü¸µ ¡Î·úÃÛÌÏ·¿ºîÉÊ¤ÎÂ£Äè¼°¡Ï¡Ý¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡Ý
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø ·úÃÛ³ØÉô ¾¡¸¶´ðµ®¸¦µæ¼¼¡ÊÀìÌç¡§¶áÂå·úÃÛ»Ë¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌî¡¹»Ô»ÔËÜÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿µì¡¦Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¤ÎÂçÀµ´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¤¹»¼Ë¤ò¡¢Àº¹ª¤ËÉü¸µ¤·¤¿·úÃÛÌÏ·¿¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÌÏ·¿¤ÏÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÎ¤¤Î¤Î¤¤¤Á¡¡¥«¥ß¡¼¥Î¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·úÃÛÌÏ·¿¤ÎÂ£Äè¼°
• Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë 13»þ15Ê¬¡Á
• ²ñ¾ì¡§ ¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÎ¤¤Î¤Î¤¤¤Á¡¡¥«¥ß¡¼¥ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¡¡¡ÊÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔËÜÄ®2ÃúÌÜ1-20¡Ë
• ÆâÍÆ¡§ À©ºî³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¡¢ÌÏ·¿Â£Äè¡¡¤Ê¤É
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Æ±¹»¤Ç³Ø¤ó¤ÀºÇ¸å¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢À©ºî¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¹ÖÆ²¤Î¿ÞÌÌ»ñÎÁ¤ä¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿»ñÎÁ¡¢Åö»þ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îò»ËÅª¹Í¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Éü¸µÌÏ·¿¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤ÈÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤¿Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»
ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»ÔÄ®¡Ê¸½¡¦ËÜÄ®ÆóÃúÌÜ¡Ë¤Ë½êºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¤Ï¡¢ÌÀ¼£´ü¤«¤é¾¼ÏÂ´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°é¤ÈÀ¸³è¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¤Ó¼Ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ùÆ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¸òÎ®¤ä¹Ô»ö¤ÎµòÅÀ¤È¤â¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ÎÃæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Îµ²±¤äÂÎ¸³¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿·úÃÛ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ùÆ¸¿ô¤ÎµÞÁý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤ÎÅýÇÑ¹ç¤ËÈ¼¤¤¡¢1970Ç¯º¢¤ËÌÚÂ¤¹»¼Ë¤Ï¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÈÇ1¡¡Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»
¢¡Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ñÎÁ¡¡
¡ÁÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹ÖÆ²¿ÞÌÌ¡Á
Æ±¹»¤Î¹ÖÆ²¤Ï¡¢Âç¹©ÅïÎÂ¡¦»³´ß¿ÓµÈ¡Ê»³´ß·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡¦»³´ß·É¹¤ÎÁ½ÁÄÉã¡Ë¤Ë¤è¤ê·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²òÂÎ»þ¤Ë¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ø°ÜÃÛ¤µ¤ì¡¢½ÀÆ»¾ì¡ÊÌ«Ã«Æ»¾ì¡Ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ø»ÜÀßÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Åö»þ¤Î¿ÞÌÌ»ñÎÁ¡Ê¿ÞÈÇ2¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢²°º¬¸ûÇÛ¤äÀ£Ë¡ÂÎ·Ï¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¹»¼ËÉü¸µ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÈÇ2¡¡È¯¸«¤µ¤ì¤¿¹ÖÆ²¤Î¿ÞÌÌ
¤Þ¤¿¡¢¿·Ê¹¡¦¥é¥¸¥ª¤Ë¤è¤ë»ñÎÁÄó¶¡¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤è¤êÅö»þ¤Îµ®½Å¤Ê¸Å¼Ì¿¿¡Ê¿ÞÈÇ3¡Ë¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÈÇ3¡¡»ÔÌ±Äó¶¡¤Î¸Å¼Ì¿¿¡Ê°ìÎã¡Ë
¢¡Ä´ºº¡¦¾Ú¸À¡¦ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿Éü¸µÌÏ·¿
À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Î¸ì¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åö»þ¤Î³èÆ°¤ËÂ¨¤·¤¿¿ÍÊª¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñ¸½²½¤·¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅÀ·Ê¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉßÃÏÅÚÂæ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤êÂ¤·Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃÏ°è½»Ì±¤È³ØÀ¸¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÎò»Ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¦¶¦Í¤¹¤ë¼ÂÁ©¤Î¾ì
ÌÏ·¿¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¡Ê15Ì¾¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ì¤ê¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸ì¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢»ñÎÁ¤Î¤ß¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤³Ø¹»·úÃÛ¤ÎºÙÉô¤äÉßÃÏ¼þÊÕ¤Î¾õ¶·¡¢³Ø¹»¶õ´Ö¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ä¡¢³Ø¹»¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿Ìò³ä¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¸ýÅÁ¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÏ·¿¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ì¤ê¤Î¾ì
¢¡»ÔÌ±¤È¶¦Í¤¹¤ë¡¢²û¤«¤·¤Î³Ø¤Ó¼Ë¤Î»Ñ
ËÜÌÏ·¿¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÏ·¿¤òÇÞÂÎ¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÎò»ËÅªµ²±¤ÎºÆÀ¸¤È·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¸øÌ±´Û¤Ø¤ÎÂ£Äè¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤ØÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¾¡¸¶¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸
ËÜÌÏ·¿¤ÎÀ©ºî¤Ï³ØÉô4Ç¯À¸¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó· (Â´¶È¸¦µæ¡ÖÌî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¤ÎÉü¸µÌÏ·¿À©ºî¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ¸µ½»Ì±¤Îµ²±¤ÎºÆÀ¸¤È·Ñ¾µ¡×)¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
• ²ÅÄ ÈÁ³¤ ¤µ¤ó¡¡·úÃÛ³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê4Ç¯¡Ê·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡Ë
• µ×ÅÄ À²µ± ¤µ¤ó¡¡·úÃÛ³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê4Ç¯¡Ê·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡Ë
¼Ì¿¿º¸¤«¤é²ÅÄ ÈÁ³¤¤µ¤ó¡¢µ×ÅÄ À²µ±¤µ¤ó
¢£·úÃÛÌÏ·¿ºîÉÊ¤ÎÌ¾¾Î
ÌÏ·¿¡¡Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¡¡½Ì¼Ü1:100
¢£´°À®¤·¤¿ÌÏ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÏ·¿¤Î¥µ¥¤¥º¡¡½Ä 180cm ¡ß ²£ 90cm¡Ê1/100¥¹¥±¡¼¥ë¡Ë
¢£ºÆ¸½¤·¤¿ÈÏ°Ï
ÌÏ·¿¤Ï¡¢µì¹»¼Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þÊÕ´Ä¶¤â´Þ¤à¹ÈÏ°Ï¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åö»þ¤ÎÃÏ°è¶õ´Ö¤Ï¡¢¹»¼Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸øÌ±´Û¤äÄ®Ìò¾ì¡¢¹»Äí¡¢¼þ°Ï¤ÎÅÄ±à¤ò´Þ¤à°ìÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Éü¸µÂÐ¾Ý¤ò¹»¼ËÃ±ÂÎ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹»¼Ë¡¦¹»Äí¡¦µì¸øÌ±´Û¡¦µìÄ®Ìò¾ì¤ò´Þ¤á¤¿¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òÉü¸µÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
• H»ú·¿¤ÎÌÚÂ¤¹»¼Ë
• ¹ÖÆ²
• ¹»Äí¡¦±¿Æ°¾ì
• ÎÙÀÜ¤·¤¿µìÌî¡¹»ÔÄ®Ìò¾ì¡¢¸øÌ±´Û¤Ê¤É
¹ÖÆ²¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î·úÃÛÊª¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹Ô»ö¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸©Æâ»ÍÃÏ¶è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹¤¤¹»Äí¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯10·î¤ËÏ¢¹ç±¿Æ°²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Î¸òÎ®¤È³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹»Äí¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤ÎºÝ¤Î»ñÎÁ¼Ì¿¿¤È¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÅÀ·Ê¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À©ºî¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿»ñÎÁ
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢²¼µ¤Î»ñÎÁ¤òÀººº¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
• Â´¶ÈÀ¸¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¹»¼Ë¤ÎÎ¬Ê¿ÌÌ¿Þ
• ÃæÂ¼¼Ì¿¿´Û»£±Æ¤ÎÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ´ü¤Î¸Å¼Ì¿¿¡Ê³°´ÑºÙÉô°Õ¾¢¤Î´ðÁÃ»ñÎÁ¡Ë
• ¹»¼Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤Î¾Ú¸À¡Ê¸ý½ÒµÏ¿¡Ë
• ¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¤¿µì¹ÖÆ²¤Î¿ÞÌÌ¡Ê²°º¬¸ûÇÛ¡¦À£Ë¡ÂÎ·Ï¤ÎÇÄ°®¡Ë
• Æ±¹»¤Ë´Ø¤¹¤ëÎò»Ë»ñÎÁ¡Ê¡ØÉÛ¿å³Ø±à¤Î·Ð±Ä¡Ù¡Ê1952¡Ë¤Û¤«¡Ë
• ¹ñÅÚÃÏÍý±¡¶õÃæ¼Ì¿¿
¢£Â´¶È¸¦µæ»ØÆ³¶µ°÷¥³¥á¥ó¥È¡¡¾¡¸¶´ðµ® ¹Ö»Õ
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÊý¡¹¤¬»ñÎÁÄó¶¡¤äÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ËØ¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÚÂ¤¹»¼Ë·úÃÛ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÃé¼Â¤ËÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è½»Ì±¤È³ØÀ¸¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÎò»Ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌÏ·¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Îò»Ë·Ñ¾µ¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¾®³Ø¹»¤Î±è³×
Ìî¡¹»ÔÄ®°è¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø¹»¶µ°é¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢1873¡ÊÌÀ¼£6¡ËÇ¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿Ìî¡¹»ÔÂ¼Íî¾®³Ø¹»¤ËÁÌ¤ë¡£Æ±¹»¤Ï¡¢À¥Èø¾±Ê¿Âð¤ò¼Ú¤ê¾å¤²¤ÆÃË»ÒÉô³Ø¹»¤È¤·¡¢¿åÌÓÀ¸°ËÍ¾ÌçÂð¤ò½÷»ÒÉô³Ø¹»¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï½»µÈ¾®³Ø¹»¤È²þ¾Î¤µ¤ì¡¢ÉÛ»Ô¿À¼Ò¶Æâ¤Ë½éÂå¹»¼Ë¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ùÆ¸¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¹»¼Ë¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ê¡¢1897¡ÊÌÀ¼£30¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î»ÔÃæ±û¸øÌ±´ÛÉÕ¶á¤Ë2ÂåÌÜ¹»¼Ë¤¬¿·ÃÛ¤µ¤ì¡¢1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÌî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¤È¤·¤Æ3ÂåÌÜ¹»¼Ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1961Ç¯¤ËÄ®Î©ÉÙ±ü¾®³Ø¹»¤È¤ÎÅýÇÑ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¤ÏÊÄ¹»¤·¤¿¡£ÊÄ¹»¸å¤Î¹»¼Ë¤Ï¡¢1962Ç¯¤Ë³«³Ø¤·¤¿¶âÂô¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊËÜ³Ø¤ÎÁ°¿È¡Ë¤Î¹»¼Ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢1970Ç¯º¢¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¡£
Ìî¡¹»Ô¿Ò¾ï¹âÅù¾®³Ø¹»¡¡Î¬Ç¯Éè
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§
¡ØÌî¡¹»ÔÄ®Æó½½Ç¯¤Î¤¢¤æ¤ß¡Ù¡ÊÌî¡¹»ÔÄ®Ãæ±û¸øÌ±´Û¡¢1976¡Ë
¡ØÌî¡¹»ÔÄ®»Ë ½¸ÍîÊÔ¡Ù¡ÊÌî¡¹»ÔÄ®¡¢2004¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
