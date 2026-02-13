ＪＡ全農は、 ＪＲ大阪駅で「みのりみのるマルシェ 愛媛の実り｣を ２月２２日に開催します

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、２月２２日（日）にＪＲ大阪駅「アトリウム広場」でリアルイベント「みのりみのるマルシェ 愛媛の実り」を開催します。

ＪＡ全農とＪＲ西日本は、平成２７年度に締結した「地域振興支援に関する連携協定書」に基づき、地域農業の発展と鉄道沿線地域の活性化を図るため、マルシェの実施や行政と連携したＩターン・Ｕターン促進に取り組んでいます。

今回のマルシェでは愛媛県を代表する旬の実りが大集合。季節を代表する「いよかん」、独特の食感と濃厚な甘みが特徴な愛媛県オリジナル品種の「甘平」、愛媛県の生産量が第一位の「キウイフルーツ」などのフルーツはもちろんのこと。愛媛県の里芋「伊予美人」を取り揃えました。また、しまなみの風土や瀬戸内の恵みが感じられる愛媛県の加工品も取り揃えています。また、愛媛県の観光・移住・就農説明のブースも設置します。

愛媛県の旬の食材は、ＪＡタウン「ＪＡ全農えひめ直販ショップ」で販売中です。

【マルシェ開催概要】

１．日 時：令和８年２月２２日（日）１０：００～１８：００（売り切れ次第終了）

※雨天決行、荒天中止、開催日時は変更になる場合があります。

２．場 所：ＪＲ大阪駅ノースゲートビルディング２階「アトリウム広場」

【マルシェ出品予定商品の一例】

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 https://x.com/ja_jatown