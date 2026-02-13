SEO・LLMO簡易レポートが先着5社まで無料になるキャンペーンを開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341749/images/bodyimage1】
SEO × LLM時代の流入変化を可視化「SEO×LLM簡易調査レポート」無料提供キャンペーンを開始
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、SEO流入状況とLLM（大規模言語モデル）による検索環境の変化を整理した「SEO×LLMO簡易調査レポート」を無料で提供するキャンペーンを開始しました。
近年、GoogleのAI Overviewsをはじめとした生成AI検索の普及により、従来のSEO施策だけでは流入確保が難しくなるケースが増えています。企業にとっては「AI時代の検索行動変化」を踏まえた戦略設計が急務となっています。
本キャンペーンでは、対象サイトの流入状況を簡易分析するとともに、LLM検索の最新動向や研究状況を踏まえた示唆をまとめたレポートを、先着5社まで無料でご提供します。この機会にぜひお申し込みください。
■キャンペーン期間
2026年2月13日～2026年2月26日
■キャンペーンの対象条件
お問い合わせフォームよりお申し込みいただき、「お問い合わせ内容」欄に「SEO×LLM簡易調査レポート希望」と記載の上、送信してください。
お問い合わせフォーム：https://hachinosu-seisaku.co.jp/consultation/
■提供内容（一例）
・現状のSEO流入状況の整理
・AI検索（LLM）による影響の概観
・今後取り組むべきSEO・コンテンツ施策の方向性
・LLM時代の情報発信に関する最新研究トピック共有
■対象企業
・これからSEOに取り組みたい企業
・AI活用・生成AI検索への対応を検討している企業
・自社サイトの流入減少や変化を感じている企業
■安心してご利用いただけます
本レポート提供後に、無理な営業や継続契約の強制などは一切ございません。
まずは現状把握の材料として、お気軽にご活用ください。
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/survey-whitepaper-services/
・【AIO/LLMO対応】アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
SEO × LLM時代の流入変化を可視化「SEO×LLM簡易調査レポート」無料提供キャンペーンを開始
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、SEO流入状況とLLM（大規模言語モデル）による検索環境の変化を整理した「SEO×LLMO簡易調査レポート」を無料で提供するキャンペーンを開始しました。
近年、GoogleのAI Overviewsをはじめとした生成AI検索の普及により、従来のSEO施策だけでは流入確保が難しくなるケースが増えています。企業にとっては「AI時代の検索行動変化」を踏まえた戦略設計が急務となっています。
本キャンペーンでは、対象サイトの流入状況を簡易分析するとともに、LLM検索の最新動向や研究状況を踏まえた示唆をまとめたレポートを、先着5社まで無料でご提供します。この機会にぜひお申し込みください。
■キャンペーン期間
2026年2月13日～2026年2月26日
■キャンペーンの対象条件
お問い合わせフォームよりお申し込みいただき、「お問い合わせ内容」欄に「SEO×LLM簡易調査レポート希望」と記載の上、送信してください。
お問い合わせフォーム：https://hachinosu-seisaku.co.jp/consultation/
■提供内容（一例）
・現状のSEO流入状況の整理
・AI検索（LLM）による影響の概観
・今後取り組むべきSEO・コンテンツ施策の方向性
・LLM時代の情報発信に関する最新研究トピック共有
■対象企業
・これからSEOに取り組みたい企業
・AI活用・生成AI検索への対応を検討している企業
・自社サイトの流入減少や変化を感じている企業
■安心してご利用いただけます
本レポート提供後に、無理な営業や継続契約の強制などは一切ございません。
まずは現状把握の材料として、お気軽にご活用ください。
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/survey-whitepaper-services/
・【AIO/LLMO対応】アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
プレスリリース詳細へ