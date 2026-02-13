再生骨材利用の拡大が市場を変革、CAGR3.4%で成長する世界骨材産業と資源循環モデル
骨材：社会インフラを支える基盤素材の戦略的価値
骨材は、コンクリート、アスファルト合材、路盤材、盛土材などの建設資材の主成分として不可欠な、砂、砂利、砕石、再生骨材などの粒状材料である。その本質的価値は、建築物や土木構造物の強度、耐久性、安定性を決定づける基幹素材である点にある。基本構造は、特定の粒度分布、形状、強度、清浄度を持つ岩石や砂が選別・加工されたものであり、用途に応じて多様な種類が存在する。物理・化学的特性としては、圧縮強度、吸水率、安定性（風化抵抗性）、有害物質含有量の少なさ、そして骨材とセメントペーストやアスファルトとの付着性が重要である。これらの特性が、コンクリートやアスファルトの品質、施工性、そして長期的な性能を大きく左右する。持続可能な社会基盤の整備が喫緊の課題となる中で、高品質な骨材の安定供給は、防災・減災、インフラ長寿命化において極めて重要な導入意義を持つ。特に、天然資源の枯渇が懸念される中での再生骨材の利用拡大、環境負荷の低い製造プロセス、そしてトレーサビリティの確保が重要な差別化ポイントとなる。
日本の国土強靭化を支える骨材：インフラ投資と環境循環の要
骨材は、建設産業を中核とし、コンクリート製品製造、アスファルト合材製造、窯業、そして資源循環産業など、多岐にわたる産業分野に深く関与している。主要な用途は、道路、橋梁、ダム、トンネルといった社会インフラの整備、住宅や商業施設などの建築物建設、さらには地盤改良や埋め立てなど、あらゆる建設・土木プロジェクトである。
近年、日本市場においては、老朽化した社会インフラの更新需要、南海トラフ地震や首都直下型地震といった大規模災害への備えとしての国土強靭化、そしてリニア中央新幹線などの大規模プロジェクトが継続的に進められている。これらの動きは、高品質かつ安定した骨材供給の重要性を再認識させている。また、天然骨材の採取規制強化や、建設副産物の再資源化への社会的要求は、再生骨材の利用促進を強く後押ししており、これは骨材市場の需要構造に大きな変化をもたらしている。
LP Information調査チームの最新レポート「世界骨材市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/576930/aggregates）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2031年までにグローバル骨材市場規模は5750.99億米ドルに達すると予測されている。このデータは、世界的なインフラ投資の継続と、都市化の進展が、骨材市場の堅実な成長を支えている現状を明確に示唆している。特に、新興国における経済成長に伴う建設需要の増加や、先進国でのインフラメンテナンス需要は、今後の市場拡大に大きく寄与すると見られている。このように、社会インフラの整備・維持と環境循環という社会課題への対応が、骨材への需要を構造的に拡大しているのである。
図. 骨材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341729/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341729/images/bodyimage2】
図. 世界の骨材市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、骨材の世界的な主要製造業者には、CRH、Heidelberg Materials、Holcim、Vulcan Materials、Martin Marietta Materials、Cemex、Rogers Group、Summit Materials、Cemros、?新水泥などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約6.0%の市場シェアを持っていた。
骨材は、コンクリート、アスファルト合材、路盤材、盛土材などの建設資材の主成分として不可欠な、砂、砂利、砕石、再生骨材などの粒状材料である。その本質的価値は、建築物や土木構造物の強度、耐久性、安定性を決定づける基幹素材である点にある。基本構造は、特定の粒度分布、形状、強度、清浄度を持つ岩石や砂が選別・加工されたものであり、用途に応じて多様な種類が存在する。物理・化学的特性としては、圧縮強度、吸水率、安定性（風化抵抗性）、有害物質含有量の少なさ、そして骨材とセメントペーストやアスファルトとの付着性が重要である。これらの特性が、コンクリートやアスファルトの品質、施工性、そして長期的な性能を大きく左右する。持続可能な社会基盤の整備が喫緊の課題となる中で、高品質な骨材の安定供給は、防災・減災、インフラ長寿命化において極めて重要な導入意義を持つ。特に、天然資源の枯渇が懸念される中での再生骨材の利用拡大、環境負荷の低い製造プロセス、そしてトレーサビリティの確保が重要な差別化ポイントとなる。
日本の国土強靭化を支える骨材：インフラ投資と環境循環の要
骨材は、建設産業を中核とし、コンクリート製品製造、アスファルト合材製造、窯業、そして資源循環産業など、多岐にわたる産業分野に深く関与している。主要な用途は、道路、橋梁、ダム、トンネルといった社会インフラの整備、住宅や商業施設などの建築物建設、さらには地盤改良や埋め立てなど、あらゆる建設・土木プロジェクトである。
近年、日本市場においては、老朽化した社会インフラの更新需要、南海トラフ地震や首都直下型地震といった大規模災害への備えとしての国土強靭化、そしてリニア中央新幹線などの大規模プロジェクトが継続的に進められている。これらの動きは、高品質かつ安定した骨材供給の重要性を再認識させている。また、天然骨材の採取規制強化や、建設副産物の再資源化への社会的要求は、再生骨材の利用促進を強く後押ししており、これは骨材市場の需要構造に大きな変化をもたらしている。
LP Information調査チームの最新レポート「世界骨材市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/576930/aggregates）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2031年までにグローバル骨材市場規模は5750.99億米ドルに達すると予測されている。このデータは、世界的なインフラ投資の継続と、都市化の進展が、骨材市場の堅実な成長を支えている現状を明確に示唆している。特に、新興国における経済成長に伴う建設需要の増加や、先進国でのインフラメンテナンス需要は、今後の市場拡大に大きく寄与すると見られている。このように、社会インフラの整備・維持と環境循環という社会課題への対応が、骨材への需要を構造的に拡大しているのである。
図. 骨材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341729/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341729/images/bodyimage2】
図. 世界の骨材市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、骨材の世界的な主要製造業者には、CRH、Heidelberg Materials、Holcim、Vulcan Materials、Martin Marietta Materials、Cemex、Rogers Group、Summit Materials、Cemros、?新水泥などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約6.0%の市場シェアを持っていた。