訪日ガイドブック「JAPAN en TRY」 タイガーエア台湾 機内配布のご案内！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341652/images/bodyimage1】
株式会社AIR PLANNING（本社：東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町2F）は、台湾最大手LCC・タイガーエア台湾の機内媒体販売代理店として、株式会社デイリー・インフォメーションが発行する訪日観光ガイドブック『JAPAN en TRY』の機内配布を、2026年2月13日より開始いたしました。
本企画は、台北桃園～羽田線、台北桃園～那覇線、高雄～成田線の日本到着便を対象に実施するもので、日本へ向かう台湾人乗客に限定し、キャビンクルーより直接手渡しにて配布いたします。
台湾ではクーポンや特典情報への関心が高く、本誌では日本滞在中に活用できるお得な情報を厳選して掲載しております。到着後の旅程計画やショッピングの参考としてご活用いただける内容を一冊にまとめ、日本旅行への期待感をさらに高めることを目的としております。
なお、高雄～成田線での機内配布は今回が初の実施となり、台湾南部エリアから訪日する旅行者層へ直接アプローチできる新たな取り組みとなります
「(株)デイリー・インフォメーション」について
事業所
広告事業会社：（東京、札幌、名古屋、大阪、福岡）
支社：（函館、仙台、京都、神戸、広島、那覇、ホノルル、ホーチミン、ニューヨーク）
事業内容
＜観光ソリューション事業＞
全国着地型観光・タウン情報フリーマガジンの企画・編集。または広告露出
観光情報誌を中心とした雑誌やTV、ラジオによる広告及び編集タイアップの企画提案
自治体や観光関係の協議会のパンフレットなど制作物の提案・企画・デザイン
DMO（デスティネーション・マネジメント・オーガナイゼーション）による地方創生事業
全国1万4000軒の宿泊施設との取引関係を活かしたプロモーション及びサンプリング
TV番組とのタイアップによる観光情報の提供
観光WEBサイト構築及びSNSサイトの企画・提案・運営
山コンをはじめとした、旅をキーワードとしたイベントの企画･運営
DMP（データー・マネージメント・プラットフォーム）による旅マーケティング情報と属性、行動パターンによる戦略
地域産品に様々なアイデアを付与し、新たな価値を創造する、「六次産業化促進事業」
公式サイト：https://www.din-group.co.jp/
「株式会社AIR PLANNING」について
【企業情報】
所在地：東京都千代田区平河町1-3-6BIZMARKS麹町2F
代表者：代表取締役 張 桐
設立日：2020年9月
事業内容：
・トラベルメディア事業
・訪日インバウンド事業
・広告事業
AIR PLANNING公式サイト：https://air-planning.co.jp
旅の総合予約サイト「旅TIME」：https://tabi-time.com
台湾観光情報サイト「旅OMOI」：https://tabi-omoi.com
国内旅行予約サイト「旅SATO」：https://tabi-sato.com
海外現地ツアー予約サイト「旅NAKA」：https://tabi-naka.com
訪日台湾観光客専用サイト「東洋企劃」：https://www.tabi-sato.com/zh/japanplanning
配信元企業：株式会社AIR PLANNING
株式会社AIR PLANNING（本社：東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町2F）は、台湾最大手LCC・タイガーエア台湾の機内媒体販売代理店として、株式会社デイリー・インフォメーションが発行する訪日観光ガイドブック『JAPAN en TRY』の機内配布を、2026年2月13日より開始いたしました。
本企画は、台北桃園～羽田線、台北桃園～那覇線、高雄～成田線の日本到着便を対象に実施するもので、日本へ向かう台湾人乗客に限定し、キャビンクルーより直接手渡しにて配布いたします。
台湾ではクーポンや特典情報への関心が高く、本誌では日本滞在中に活用できるお得な情報を厳選して掲載しております。到着後の旅程計画やショッピングの参考としてご活用いただける内容を一冊にまとめ、日本旅行への期待感をさらに高めることを目的としております。
なお、高雄～成田線での機内配布は今回が初の実施となり、台湾南部エリアから訪日する旅行者層へ直接アプローチできる新たな取り組みとなります
「(株)デイリー・インフォメーション」について
事業所
広告事業会社：（東京、札幌、名古屋、大阪、福岡）
支社：（函館、仙台、京都、神戸、広島、那覇、ホノルル、ホーチミン、ニューヨーク）
事業内容
＜観光ソリューション事業＞
全国着地型観光・タウン情報フリーマガジンの企画・編集。または広告露出
観光情報誌を中心とした雑誌やTV、ラジオによる広告及び編集タイアップの企画提案
自治体や観光関係の協議会のパンフレットなど制作物の提案・企画・デザイン
DMO（デスティネーション・マネジメント・オーガナイゼーション）による地方創生事業
全国1万4000軒の宿泊施設との取引関係を活かしたプロモーション及びサンプリング
TV番組とのタイアップによる観光情報の提供
観光WEBサイト構築及びSNSサイトの企画・提案・運営
山コンをはじめとした、旅をキーワードとしたイベントの企画･運営
DMP（データー・マネージメント・プラットフォーム）による旅マーケティング情報と属性、行動パターンによる戦略
地域産品に様々なアイデアを付与し、新たな価値を創造する、「六次産業化促進事業」
公式サイト：https://www.din-group.co.jp/
「株式会社AIR PLANNING」について
【企業情報】
所在地：東京都千代田区平河町1-3-6BIZMARKS麹町2F
代表者：代表取締役 張 桐
設立日：2020年9月
事業内容：
・トラベルメディア事業
・訪日インバウンド事業
・広告事業
AIR PLANNING公式サイト：https://air-planning.co.jp
旅の総合予約サイト「旅TIME」：https://tabi-time.com
台湾観光情報サイト「旅OMOI」：https://tabi-omoi.com
国内旅行予約サイト「旅SATO」：https://tabi-sato.com
海外現地ツアー予約サイト「旅NAKA」：https://tabi-naka.com
訪日台湾観光客専用サイト「東洋企劃」：https://www.tabi-sato.com/zh/japanplanning
配信元企業：株式会社AIR PLANNING
プレスリリース詳細へ