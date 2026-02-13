自動車用炭素繊維複合部品市場 二〇二六年：成長パターンと戦略的転換
電動化、軽量化設計、進化する性能基準が構造材料採用をどのように加速させているか
自動車用炭素繊維複合部品市場は、過去五年間で力強い拡大を遂げてきた。これは、車両軽量化、電動化、ならびに高性能基準への移行という業界全体の構造的変化を反映している。二〇二五年には市場規模が二百六十三億四千七十万ドルに達し、二〇二〇年以降、年平均成長率一五・一％で成長した。
この上昇傾向は今後も継続すると見込まれている。市場は二〇二五年の二百六十三億四千七十万ドルから、二〇三〇年には四百九十九億六千八百七十万ドルへと拡大し、年平均成長率一三・七％で成長する見通しである。さらに二〇三五年には九百二十九億二千百九十万ドルに達し、二〇三〇年以降は年平均一三・二％で拡大すると予測される。これらの見通しは、炭素繊維複合材料が特定の高性能用途から、自動車製造全体における広範な構造統合へと移行していることを示している。
過去の市場拡大を支えた要因
初期の成長は主に規制強化と性能最適化の優先事項により促進された。排出規制および燃費基準の厳格化により、自動車メーカーは構造強度や安全性を損なうことなく車両重量を削減する必要に迫られた。優れた強度対重量比を持つ炭素繊維複合材料は、実用的な解決策となった。
さらに、軽量商用車の需要拡大、高性能モデルの生産増加、ならびにデザイン性と機能性を兼ね備えた高級内装・構造部品への消費者志向の高まりも市場拡大を後押しした。
一方で、構造的制約も存在した。原材料コストの高さにより用途は主に高級車分野に限定され、炭素繊維供給が限られた供給基盤に依存していたことが供給網の柔軟性低下と価格変動を招いた。
予測期間における成長を形作る要因
今後は電気自動車の急速な拡大が主要な成長要因となる見込みである。走行距離延長を重視する中で、車両全体の軽量化は中心的な設計課題となっている。そのため、炭素繊維複合材料は電池筐体や荷重支持部品への採用が拡大している。
先進材料への消費者需要の高まりや、次世代自動車製造に対する政府支援も普及を加速させると見られる。自動車メーカーは安全性、航続距離、性能の均衡を図るため、炭素繊維の活用を新たな車両設計に組み込んでいる。
ただし、中価格帯車両での価格転嫁の難しさ、複合材料の再資源化に伴う技術的課題、貿易摩擦や関税圧力といった要因は、価格に敏感な市場での浸透を制約する可能性がある。
技術革新と持続可能性が用途を再定義
材料技術の革新は、車両における炭素繊維複合材料の活用方法を変えている。超高級電気自動車では、極限の軽量化と高剛性が差別化要因となり、採用が加速している。より広範には、電気自動車全体で包括的な軽量化戦略の一環として複合材料の統合が進んでいる。
持続可能性も製品開発に影響を与えている。再生炭素繊維複合材料の活用により環境負荷を低減し、さらに生物由来含浸材の研究が進められ、複合材料生産に伴う炭素排出削減が目指されている。
電池筐体が部品成長を牽引する理由
部品別では、ブレーキディスク、ブレーキパッド、電池筐体、ミラー筐体、シャーシ、ピラー、その他構造部品が含まれる。二〇二五年において最大のセグメントは電池筐体であり、市場全体の二五・七％、すなわち六十七億七千七百六十万ドルを占めた。
同分野は二〇二五年から二〇三〇年にかけて年平均一九・九％で拡大する最も成長の速い分野と予測される。これは、航続距離向上と熱安定性・安全基準維持を両立する軽量かつ耐久性の高い電池筐体への需要拡大を反映している。
